Manchester City - Norwich City heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Saisonabschluss kommt es zwischen Manchester City und Norwich noch einmal zum Duell zweier Gegensätze. Der Tabellenzweite trifft dabei auf den Tabellenletzten. Hier erfahrt ihr, wo das Spiel heute live gezeigt wird.

Sportlich geht es für beide Teams um nicht mehr viel. Manchester City ist bereits sicher auf Platz zwei und kann Tabellenführer Liverpool seit Wochen schon nicht mehr abfangen. Norwich steht dagegen bereits sicher als Tabellenletzter fest und wird heute das vorerst letzte Premier-League-Spiel bestreiten.

Manchester City - Norwich City: Datum, Anstoß, Stadion

Die Partie wird ebenso wie alle anderen Spiele des letzten Premier-League-Spieltags am heutigen Sonntag, 26. Juli, um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit angepfiffen. Spielort ist das Etihad Stadium in Manchester City.

Manchester City - Norwich City heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Premier League liegen seit dieser Saison bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel auf dem Kanal Sky Sport 8 (HD) sowie im Livestream auf Sky Go. Über das Sky Ticket könnt ihr die Partie auch ohne Abonnement anschauen.

Ab 16.50 Uhr beginnt dort die Übertragung, Marcel Meinert kommentiert dann das Spiel.

Manchester City gegen Norwich City heute live im Liveticker

Darüber hinaus könnt ihr das Spiel auch im SPOX-Liveticker verfolgen, um über das Spielgeschehen informiert zu bleiben.

Manchester City: Gradmesser für Real

Citizens-Trainer Pep Guardiola sieht in dem heutigen Spiel vor allem eine Standortbestimmung der Form seines Teams für das anstehende Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid: "Ich kenne meine Spieler ziemlich gut, aber bei diesem Spiel gegen Norwich und wie sie diese Woche trainieren, werden wir darauf achten, wie gut sie auf Madrid vorbereitet sind."

Mit Blick auf die letzten Spiele sieht er dabei noch einiges an Verbesserungspotenzial: "Gegen Arsenal waren wir nicht bereit. Gegen Watford waren wir etwas besser. Trotzdem müssen wir uns verbessern."

Norwich City: Hoch pressen wie im Hinspiel

Norwich-Coach Daniel Farke ist sich derweil der Schwere der Aufgabe bewusst und will ähnlich auftreten wie im Hinspiel: "Wir brauchen eine erstklassige Leistung, um wettbewerbsfähig zu sein. Es ist wichtig, nicht zu ängstlich zu sein. Wir müssen sowohl respektvoll als auch mutig sein. Es hohes Pressing, was uns in der Carrow Road gegen sie geholfen hat."

Der anstehende Gang in die zweite Liga sei dabei sehr schmerzhaft: "Wir möchten eher früher als später in die Premier League zurückkehren. Es ist eine große Herausforderung, wieder in die Championship zurückzukehren. Die Premier League ist die beste Liga der Welt, aber die Championship ist mit Sicherheit die härteste und komplizierteste."

Manchester City - Norwich City: Gesamtbilanz und letzte Begegnungen

Im Hinspiel besiegte der Aufsteiger den damaligen Meister und sorgte für eine große Überraschung. Insgesamt spricht die Bilanz aber klar für die Citizens. 26 Duelle konnte sie gewinnen, 16 weitere Male gab es keinen Sieger. Die Canaries kommen lediglich auf sechs Erfolge.