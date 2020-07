Premier League heute live: Leicester City - Manchester United im TV, Livestream und Liveticker

Im Kampf um die Qualifikation zur Champions League kommt es am letzten Spieltag der Premier League heute zum entscheidenden direkten Duell zwischen Leicester City und Manchester United. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel sehen könnt.

Die Red Devils auf Rang drei haben dabei vor dem Spiel einen Punkt Vorsprung auf das fünftplazierte Leicester, sodass ein Unentschieden reichen würde, um sich für die Königsklasse zu qualifizieren. Bei einer United-Niederlage wäre Leicester hingegen sicher durch. Sollte Chelsea auf Rang vier hingegen verlieren, kommt United auch bei einer Niederlage und Leicester bei einem Unentschieden in die Champions League.

Wann und wo spielt Leicester City gegen Manchester United?

Der gesamte letzte Spieltag der Premier League wird am heutigen Sonntag, 26. Juli, um 17 Uhr angepfiffen, auch das Duell zwischen Leicester und Manchester. Gespielt wird dabei in Leicester King Power Stadium.

Leicester City - Manchester United heute live im TV und Livestream sehen

Der Pay-TV-Sender Sky wird das Spiel live und exklusiv im Fernsehen und Livestream. Die Partie läuft auf dem Kanal Kanal Sky Sport 1 sowie bei Sky Go. Falls Ihr kein Sky-Kunde seid, könnt Ihr gegen eine einmalige Zahlung auch das Sky Ticket aktivieren.

Die Übertragung beginnt bereits um 16 Uhr, Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert dabei.

Leicester City: Auf dem Papier keine Konkurrenz für United

Leicester Torhüter Kasper Schmeichel macht vor dem Duell mit dem heutigen Gegner deutlich, dass dieser eigentlich eine ganz andere Gewichtsklasse ist. So sei man mit dem Erreichten bereits sehr zufrieden: "Schaut euch die Möglichkeiten für uns an. Das ist alles, was wir uns wünschen können. Wir haben nicht die Größe und die Finanzen, um auf dem Papier mit Teams wie Manchester United und Chelsea zu konkurrieren. Aber wir machen es - das ist sehr positiv."

Dabei ist er äußerst zufrieden mit den Leistungen des gesamten Teams: "Wenn man sich unsere Form während der gesamten Saison ansieht, sind wir ein junger Kader, da gibt es inkonstante Phasen. Aber wir befinden uns in einer unglaublichen Situation."

Manchester United: Spiel auf Sieg

Auch wenn United bereits ein Unentschieden reicht, um die Königsklasse zu erreichen, will Trainer Ole Gunnar Solskjaer auf Sieg spielen: "Wir wollen dorthin kommen und das Spiel dominieren - wir wollten diese Ausgangslage erreichen, in der wir Leicester schlagen müssen. Wir werden unseren Ansatz nicht ändern. Wir wollen dorthin gehen, um zu versuchen, das Spiel zu gewinnen."

Über das Endresultat will er allerdings noch nicht spekulieren: "Wir können nicht in ein Spiel gehen und darüber nachdenken, was das Ergebnis sein könnte. Wir müssen nur gehen und Leistung erbringen, die gut genug ist, um ein gutes Ergebnis zu erzielen."

Leicester City gegen Manchester United heute live im Liveticker verfolgen

Wie zu allen Spielen der Premier League bietet euch SPOX auch zu diesem Highlightspiel einen Liveticker an, mit dem ihr die gesamte Zeit über alle wichtigen Spielereignisse informiert bliebt.

Leicester City - Manchester United: Bilanz und letzte Spiele

Die Aussichten für United sind gut, schließlich sind die Red Devils seit zehn Spielen gegen die Foxen unbesiegt und konnten die letzten drei Spiele allesamt gewinnen. Auch die Gesamtbilanz spricht für Manchester. 46 Siegen stehen nur 22 Niederlagen sowie weitere 23 Unentschieden gegenüber.