FC Liverpool gegen Manchester City heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 32. Spieltag kommt es zum absolutem Top-Spiel in der Premier League: Meister FC Liverpool spielt gegen Manchester City. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Manchester City gegen FC Liverpool: Termin, Spielzeit, Austragungsort

Das Top-Spiel zwischen Manchester City und dem FC Liverpool findet am heutigen Donnerstag, den 2. Juli statt. Austragungsort ist das Etihad Stadium in Manchester. Anpfiff ist um 21.15 Uhr. Auch in der Premier League werden die Spiele weiterhin ohne Zuschauer ausgetragen.

Manchester City gegen FC Liverpool live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Manchester City und dem FC Liverpool wird ausschließlich auf Sky übertragen. Über das Streaming-Portal SkyGo kann das Spiel aber auch im Livestream verfolgt werden.

Manchester City gegen FC Liverpool im Liveticker

Denjenigen, die kein Zugriff auf Sky haben, bietet SPOX einen kostenlosen Liveticker zur Partie. Damit verpasst Ihr garantiert keine Spielszene.

Hier geht es zum Liveticker Manchester City - FC Liverpool

FC Liverpool gegen Manchester City: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten Jürgen Klopp und Pep Guardiola ihre Mannschaften auf das Feld schicken:

FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane.

Manchester City: Ederson - Walker, Otamendi, Laporte, Mendy - de Bruyne, Rodri, Foden - Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Sterling.

Premier League: Der 32. Spieltag im Überblick

Neben dem Top-Spiel steht heute Abend auch das Duell zwischen Sheffield United und Tottenham Hotspur an.

Datum Heim Ergebnis Gast 27.06. 13:30 Uhr Aston Villa 0:1 Wolverhampton Wanderers 28.06. 17:30 Uhr FC Watford 1:3 Southampton FC 29.06. 21:00 Uhr Crystal Palace FC 0:1 Burnley FC 30.06. 21:15 Uhr Brighton & Hove Albion 0:3 Manchester United 01.07. 19:00 Uhr AFC Bournemouth 1:4 Newcastle United 01.07. 19:00 Uhr Arsenal 4:0 Norwich City FC 01.07. 19:00 Uhr Everton 2:1 Leicester City FC 01.07. 21:15 Uhr West Ham United 3:2 Chelsea 02.07. 19:00 Uhr Sheffield United -:- Tottenham Hotspur 02.07. 21:15 Uhr Manchester City -:- Liverpool

Premier League: Die Tabelle