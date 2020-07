FA Cup: Wann findet das Finale statt?

Am anstehenden Wochenende finden die Halbfinals im englischen FA Cup statt. Doch wann wird das Finale in dem Pokalwettbewerb ausgetragen. Dieser Artikel beantwortet alle Fragen.

FA Cup: Welche Teams sind noch vertreten?

An diesem Wochenende stehen die zwei Halbfinals im englischen Pokal an, folglich sind also noch vier Teams im laufenden Wettbewerb vertreten.

Im ersten Halbfinale am 18.7.2020 empfängt der FC Arsenal den amtierenden Titelsieger Manchester City, einen Tag später trifft der FC Chelsea im Old Trafford auf Manchester United.

FA Cup: Das Halbfinale im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast 18. Juli 20.45 Uhr FC Arsenal Manchester City 19. Juli 19 Uhr Manchester United FC Chelsea

FA Cup: Wann und wo findet das Finale statt?

Das Endspiel zwischen den beiden siegreichen Teams aus den Halbfinal-Partien steigt am 1. August 2020. Die exakte Anstoßzeit steht aktuell noch nicht fest.

Austragungsort der Begegnung wird - wie in jedem Jahr seit 2017 - das Wembley Stadium in London sein. Auch dieses Spiel wird aufgrund der Coronakrise allerdings vor leeren Rängen ohne Zuschauer stattfinden müssen.

FA Cup: Wer sind die Rekordsieger?

Den Rekord für die meisten FA-Cup-Titel hält der FC Arsenal, der den Titel zum letzten Mal 2017 gewinnen konnte und ihn 2014 und 2015 sogar zwei Jahre in Folge gewann. 13-mal gewannen die Gunners den Pokalwettbewerb bereits.

Manchester United, die mit zwölf Siegen auf Platz zwei folgen, gewannen zuletzt 2016. Der amtierende Titelverteidiger Manchester City schafft es mit sechs Siegen derzeit nicht in die Top-5 der Rekordsieger.

Platz Team Siege 1 FC Arsenal 13 2 Manchester United 12 3 FC Chelsea 8 3 Tottenham Hotspur 8 5 FC Liverpool 7 5 Aston Villa 7

FA Cup: Wie gingen die Viertelfinals aus?

Der FC Arsenal setzte sich mit 2:1 bei Sheffield United durch, der FC Chelsea gewann 1:0 in Leicester. Manchester City schaffte es als einziges Team mit mehr als einem Tor Vorsprung in die Runde der letzten Vier, Manchester United musste in Norwich sogar in die Verlängerung.