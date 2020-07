FA Cup heute live im TV und Livestream sehen: So wird das Halbfinale übertragen

Im Halbfinale des FA Cups trifft Arsenal auf Manchester City und Manchester United auf den FC Chelsea. Wie die Halbfinals im TV und im Livestream übertragen werden, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

FA Cup, Halbfinale: Datum, Zeit, Ort

Die beiden Halbfinal-Begegnungen finden über zwei Tage verteilt statt. Am Samstag, dem 18. Juli, empfängt zunächst der FC Arsenal Manchester City. Die Partie soll um 20.45 Uhr angepfiffen werden und wird im Londoner Emirates Stadium ausgetragen.

Das zweite Spiel in der Runde der letzten vier findet am Sonntag, dem 19. Juli um 19 Uhr statt, dann trifft der FC Chelsea in Manchester auf Manchester United. Austragungsort dieser Begegnung wird das Old Trafford sein. Beide Partien werden aufgrund der Coronakrise natürlich vor leeren Rängen stattfinden.

FA Cup: Das Halbfinale im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast 18. Juli 20.45 Uhr FC Arsenal Manchester City 19. Juli 19 Uhr Manchester United FC Chelsea

FA Cup: Das Halbfinale im TV und Livestream

Die Halbfinal-Begegnungen aus dem englischen Pokal werden nicht im Free-TV zu sehen sein, kein frei empfangbarer TV-Sender hält die Rechte an diesen Partien.

Die Spiele werden live und exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen. DAZN begleitet beide Matches mit einer ausführlichen Berichterstattung, mit Kommentator, Experte und Moderator.

FA Cup: Die DAZN-Teams im Halbfinale

Spiel Moderator Kommentator Experte Arsenal - ManCity Alex Schlüter Jan Platte Sebastian Kneißl ManUnited - Chelsea Tobi Wahnschaffe Uli Hebel Helge Payer

FA Cup: Das Halbfinale im Liveticker

Wer eine oder sogar beide Halbfinal-Partien nicht live mitverfolgen kann oder will, kann auf unseren Liveticker zurückgreifen. Dort könnt Ihr beide Begegnungen in Echzeit mitverfolgen.

Den Liveticker des Spiels der Gunners gegen Citizens könnt ihr hier aufrufen, zum Liveticker von United gegen Chelsea geht es hier entlang. Unsere Liveiticker-Übersicht gibt's hier.

FA Cup: Die Viertelfinal-Ergebnisse in der Übersicht

Drei der vier Teams setzten sich in der letzten Runde in der regulären Spielzeit durch, Manchester United musste bei seinem Gastspiel bei Norwicht City allerdings nachsitzen.