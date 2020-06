Youri Tielemans schwärmt: "Kevin De Bruyne ist der Beste der Premier League"

Mittelfeldspieler Youri Tielemans von Leicester City hält Kevin De Bruyne von Manchester City für den derzeit besten Spieler der Premier League. "Im Moment denke ich, dass Kevin De Bruyne der Beste der Premier League ist", sagte der Belgier im Gespräch mit The Athletic über seinen Landsmann.

"Er sticht heraus. Er ist ein kompletter Mittelfeldspieler, ist körperlich stark und spult ein immenses Laufpensum ab."

De Bruyne sei technisch herausragend und habe einfach alles, so Tielemans weiter. De Bruynes Spiel beeinflusst zudem auch sein eigenes: "Ich versuche wirklich, mich zu verbessern, indem ich anderen beim Spielen zuschaue. Wenn ich also einen anderen Spieler spielen sehe, versuche ich, gleich in der nächsten Trainingseinheit umzusetzen, was er besser macht als ich."

Zuletzt hatte auch Jack Grealish von Kevin De Bruyne geschwärmt und den Spielmacher der Skyblues auf eine Stufe mit den Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo gestellt. De Bruyne selbst sparte zuletzt ebenfalls nicht mit Lob und sprach wohlwollend über Ronaldo von Juventus Turin und Sadio Mane vom FC Liverpool.

Tielemans galt einst selbst als einer der kommenden Superstars seiner Generation und wurde 2016 von Goal zu den besten Talenten der Welt gezählt. 2019 wechselte er für eine Rekordablöse in Höhe von 45 Millionen Euro von der AS Monaco zum englischen Erstligisten Leicester City. In der laufenden Saison kommt er in 34 Pflichtspielen auf fünf Tore.