Premier League: FC Chelsea dreht Spiel und ist auf Kurs Champions League

Der FC Chelsea bleibt in der Premier League nach dem Sieg bei Aston Villa auf Kurs Champions League. Später am Abend kommt es in Liverpool noch zum Merseyside-Derby zwischen den Reds und dem FC Everton (20 Uhr im LIVETICKER).

Durch einen Doppelschlag von Christian Pulisic und Olivier Giroud (60./62.) gewannen die Blues in Birmingham mit 2:1 (0:1) und festigten mit Innenverteidiger Antonio Rüdiger den vierten Tabellenplatz.

Kortney Hause (43.) brachte Villa in Führung, doch Chelseas Teammanager Frank Lampard drehte das Spiel mit der Einwechslung des früheren Dortmunders Pulisic zehn Minuten nach der Pause. Nach dem 2:1 geriet der Sieg des künftigen Klubs von Timo Werner nicht mehr in Gefahr.