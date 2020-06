Premier League: Tottenham Hotspur gegen Manchester United heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Premier League kehrt mit einem absoluten Spitzenspiel zurück! Tottenham Hotspur trifft am 30. Spieltag auf Manchester United. Wie, wann und wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Tottenham Hotspur gegen Manchester United: Datum, Anpfiff und Ort

Die vierte Partie seit Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Premier League startete heute, am Freitag (19. Juni), um 21.15 Uhr. Aufgrund der Coronapandemie werden im Tottenham Hotspur Stadion in London keine der insgesamt 62.303 verfügbaren Plätze durch Fans besetzt werden.

Premier League: Tottenham gegen Manchester heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Tottenham und Manchester United ist heute im deutschsprachigen Raum nicht im Free-TV zu sehen.

Sky zeigt die Partie live und exklusiv in voller Länge. Die Bilder des Privatsenders könnt Ihr auch im Livestream auf dem Desktop oder mit mobilen Geräten und der Sky Go-App oder dem Sky Ticket abrufen.

Tottenham Hotspur vs. Manchester United heute live im Liveticker

Alternativ könnt ihr das Spektakel aus dem Mutterland des Fußballs auch im SPOX-Liveticker verfolgen. Der Ticker versorgt euch im Minutentakt mit allen nennenswerten Informationen rund um das Spielgeschehen in London.

Tottenham vs. ManUnited: Die Aufstellungen beim Hinspiel

Auf diese beiden Startformationen setzten Jose Mourinho und Ole Gunnar Solskjaer beim Hinspiel am 15. Spieltag (2:1 für Manchester United):

Manchester United: de Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Young - McTominay, Fred - James, Lingard, Rashford - Greenwood

de Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Young - McTominay, Fred - James, Lingard, Rashford - Greenwood Tottenham Hotspur : Gazzaniga- Vertonghen, Alderweireld, D. Sanchez, Aurier - Winks, Sissoko - Son, Alli, L. Moura - H. Kane

© imago images / PA Images

Premier League: Die Tabelle vor dem 30. Spieltag

Dass der Meistertitel zum FC Liverpool geht, ist auch nach monatelanger Pause nur noch eine Formsache. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp hat ganze 22 Punkte Vorsprung vor dem zweitplatzierten Klub Manchester City.

Manchester United steht aktuell drei Punkte hinter dem FC Chelsea und dem letzten Champions-League-Platz der Premier League.

Für Tottenham wird es im Saisonendspurt dahingegen schwierig werden, sich für die kommende Champions-League-Saison zu qualifizieren.