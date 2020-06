Michael Essiens Aufstieg beim FC Chelsea: Mentalitätsmonster und Mourinho-Liebling

Er war der große Held Ghanas und der Liebling von Jose Mourinho. Wie Michael Essien abseits von Superstars beim FC Chelsea zum Gewinner aufstieg.

"Er war nicht mein Spieler, er war mein Sohn", sagte Jose Mourinho im Jahr 2018 im Interview mit dem TV-Sender Astro Supersport über einen Ex-Schützling. Der portugiesische Startrainer, der bereits einige Top-Stars der Szene unter seine Fittiche genommen hatte, hatte zu einem von ihnen eine ganz besondere Bindung. Einem, der ein eher stummer Meister seines Faches, auf dem Platz aber immer mit vollem Elan dabei war. Die Rede ist von Michael Essien, dem ghanaischen Mittelfeldspieler, dessen Karriere durch Mourinho eine Art 180-Grad-Wendung erfuhr. Im Schatten anderer erlebte er einen formidablen Aufstieg, welcher seinen Ursprung in Afrika hatte.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

1982 in Ghanas Hauptstadt Accra geboren, erkannte Essien seine Affinität zum Fußball früh. "Als ich gerade mit dem Krabbeln angefangen hatte, habe ich mich laut meiner Mutter immer gefreut, wenn ich einen Fußball gesehen habe", sagte er in einem YouTube-Video. Schnell wurde klar, dass der junge Michael Essien von einer Karriere als Profifußballer träumt. Im Jahr 2000 kam der damals 17-Jährige aus seinem Heimatland nach Europa, um dort den Durchbruch zu schaffen. Der französische Klub SC Bastia von der Insel Korsika nahm ihn auf, dort machte er seine ersten Sprünge im Profifußball und zeigte schnell, dass er für Größeres gemacht war.

Nach einer ersten Spielzeit, die von vielen Einwechslungen geprägt war und in der der Afrikaner nicht über die Rolle als Ergänzungsspieler hinauskam, ging es in der Folgesaison bergauf. 24 Ligaspiele absolvierte Essien für die Korsen und netzte sogar viermal ein. Er wuchs mit 20 Jahren zum Stammspieler heran, einen großen Namen hatte er jedoch noch nicht.

Dennoch fühlte sich Essien bereit für den nächsten Schritt. Für 11,7 Millionen Euro wechselte er zu Olympique Lyon, dem amtierenden Meister der Ligue 1 - dem zu dieser Zeit besten Team Frankreichs.

Jose Mourinhos beste Sprüche: "Gott denkt bestimmt, dass ich ein geiler Typ bin" © getty 1/28 Mit Jose Mourinho wird es definitiv nicht langweilig. Auch bei seiner neuen Station, Tottenham Hotspur, hängt alles an den Lippen des Portugiesen. Hier gibt es die besten Sprüche von "The Special One". © getty 2/28 Als TV-Experte über die Titelkandidaten der Premier League: "Manchester City, Tottenham, Liverpool und noch Man City's B-Mannschaft." © getty 3/28 "Herr Bonucci und Herr Chiellini könnten beide an der Harvard-Universität unterrichten, wie man als Innenverteidiger spielt. Fantastisch, absolut fantastisch." © getty 4/28 "Seine Leistung war gut, aber nur deswegen, weil er auf meiner Seite gespielt hat. Ich habe für ihn gedacht, ich habe seine Leistung angeleitet. Ich habe jede einzelne Entscheidung für ihn getroffen." Mou über United-Verteidiger Luke Shaw. © getty 5/28 Er hält drei Finger in die Höhe: "Wissen Sie, was das ist? Es heißt 3:0, aber es bedeutet auch drei Meistertitel . Ich habe mehr gewonnen als die anderen 19 Trainer zusammen. Also zeigen Sie Respekt, Mann!" (nach dem 0:3 gegen Tottenham im August 2018) © getty 6/28 "Please don’t call me arrogant, but I’m a European champion and I think I’m a special one." (bei seiner Vorstellung in Chelsea, der Mythos ist geboren) © getty 7/28 "Wir haben Top-Spieler und, entschuldigen Sie, wenn ich arrogant bin, wir haben einen Top-Trainer." © getty 8/28 "Ich habe nicht gesagt, dass ich der Beste bin. Ich kenne nur keinen Besseren." © getty 9/28 "Wenn ich einen einfachen Job gewollt hätte, dann wäre ich in Portugal geblieben - wunderschöne blaue Stühle, den Champions League Pokal, Gott und direkt hinter Gott, Ich." © getty 10/28 "Druck? Was für ein Druck? Druck ist, wenn arme Menschen sich dumm und dämlich arbeiten, um ihre Familie ernähren zu können. Im Fußball gibt es keinen Druck." © getty 11/28 "Wenn ich hier in den nächsten Monaten gefeuert werde, bin ich Millionär und übernehme eben in ein paar Monaten einen anderen Klub." (über einen eventuellen Rauswurf beim FC Chelsea - eine Abfindung von 30 Millionen Pfund stand angeblich im Raum) © getty 12/28 "Wenn ich sagen würde, was ich über den Schiedsrichter denke, wäre meine Karriere sofort vorbei." (über den Schiedsrichter Wolfgang Stark nach einer Champions-League-Niederlage gegen Barcelona) © getty 13/28 "Wenn ich in Barcelona gehasst werde, dann ist das deren Problem, und nicht meins. Angst ist ein Wort, das es in meinem Fußball-Wortschatz nicht gibt." © getty 14/28 "Der Zweite ist immer nur der Erste der Letzten. Da ist es egal, ob man zehn Punkte zurückliegt oder 500 Tore erzielt hat." © getty 15/28 "Er spielt, weil ich keinen anderen habe. Wenn man keinen Hund zum Jagen hat, muss man eine Katze mitnehmen." (Über Karim Benzema) © getty 16/28 "Der Unterschied zwischen mir und Pellegrini ist, wenn mich Real rauswirft, werde ich nicht den FC Malaga trainieren." © getty 17/28 "Es ist eine Tatsache, dass der Referee aus einem Land kommt, in dem es keinen Fußball gibt." (nach einer Niederlage mit Chelsea, der Schiedsrichter kam aus Luxemburg) © getty 18/28 "Nachdem ich den FC Porto zum Champions-League-Sieg geführt hatte, bin ich gegangen. Del Neri kam und wurde nach 15 Tagen gefeuert." © getty 19/28 "Das soziale Leben mit der Mannschaft ist gleich Null. Khedira lebt mit Özil und Özil mit Khedira. Ihre Integration ist nicht einfach, obwohl wir eine junge, freundliche und angenehme Truppe sind." © getty 20/28 "Als Inter-Trainer fühle ich mich wie Robin Hood. Aber auch Jesus Christus wurde nicht von allen geliebt. Welche Hoffnung bleibt da also noch für mich?" © getty 21/28 "Gott denkt bestimmt, dass ich ein geiler Typ bin, deswegen hat er mir so viel gegeben." © getty 22/28 "Meine Frau mag nicht, wenn ich zu Hause bin. Deswegen verbringen meine Mannschaften die Nacht vor den Heimspielen im Hotel." © getty 23/28 "Ich will keinen Spieler, der ein perfekter Mann ist und einen fantastischen Charakter hat. Das ist der Typ, den ich für meine Tochter als Mann will." © getty 24/28 "Wenn mein Leben verfilmt wird, wäre George Clooney die ideale Besetzung. Er ist ein fantastischer Schauspieler und meine Frau glaubt, er sei perfekt." © getty 25/28 "Ich bin die neunteinflussreichste Person der Welt, vor Obama. Auf welchem Platz steht meine Frau? Sie müsste mindestens achte sein. Ich bin nicht der Chef zu Hause." © getty 26/28 "Meine Trainer-Laufbahn ist mit der von Frank Rijkaard nicht zu vergleichen. Er hat nichts gewonnen, ich eine ganze Menge." © getty 27/28 "Barcelona hat einen großen Klub, aber in 200 Jahren Geschichte haben sie nur einen Europapokal geholt. Ich trainiere erst seit wenigen Jahren und habe genauso viel gewonnen." © getty 28/28 "Junge Spieler sind ein bisschen wie Melonen. Nur wenn du sie öffnest und probierst, bist du dir 100 Prozent sicher, ob die Melone gut ist."

Michael Essien spielte sich bei Olympique Lyon ins Rampenlicht

Essien, der sich durch seine drei Jahre auf Korsika bereits kulturell akklimatisiert hatte, brachte Qualitäten mit, die ihm auch in Lyon eine einfachere Integration ermöglichten. Er war ein Teamplayer und jemand, der durch seine ruhige Art für wenig Diskussionsstoff sorgte. Bei OL kam dies gut an, die Formung der Führungspersönlichkeit Essien ließ nicht lange auf sich warten - vor allen Dingen aus sportlicher Perspektive, was sich gleich in seinem erstem Pflichtspiel zeigte. Im 4-2-3-1 von Trainer Paul Le Guen tauchte er zunächst in der offensiven Dreierreihe neben Superstar Juninho und Florent Malouda auf - und sein Einstand verlief bilderbuchähnlich. Keine fünf Minuten waren gespielt, als Essien seinen neuen Klub im Duell zwischen Meister Lyon und Pokalsieger Auxerre in Front schoss.

In zwei Jahren absolvierte Essien insgesamt 96 Spiele für Lyon und sammelte dabei auch erste Erfahrungen in der Champions League. Er war ein entscheidender Faktor für die vier Titel, die Lyon in diesem Zeitraum einsackte.

Trainer Gerard Houllier hoffte Mitte des Jahres 2005 noch darauf, den ghanaischen Nationalspieler langfristig binden zu können. "Ich will ihn halten. Hier kann er sein Spiel verbessern und mit uns wachsen", sagte der mittlerweile 72-jährige Ex-Trainer der L'Equipe. Seinerzeit kursierten bereits Spekulationen rund um einen Transfer auf die Insel. Arsenal, Manchester United und auch der FC Chelsea zählten zu den Interessenten.

FC Chelsea: Jose Mourinho klopfte bei Michael Essien an

"Als ich noch ein kleiner Junge in Ghana war, hatte ich schon den Traum, eines Tages in der Premier League zu spielen. Plötzlich bekam ich die Chance, dies zu realisieren", sagte Essien rückblickend.

Schließlich klopfte der FC Chelsea in Person von Trainer Jose Mourinho bei Essien an und wollte den Allrounder unbedingt an die Stamford Bridge holen. "Als er mich fragte, habe ich direkt zugesagt. Dennoch war es eine sehr schwierige Entscheidung, weil mich der Präsident von Olympique Lyon nicht gehen lassen wollte", so Essien.

Nach einer wochenlangen Transferposse vermeldeten beide Klubs Mitte August schließlich eine Einigung. Die Blues überwiesen 38 Millionen Euro nach Lyon und sicherten sich somit die Dienste des Afrikaners, der als Spieler des Jahres 2005 in der Ligue 1 beim FC Chelsea anheuerte. Die Ablösesumme war zu dieser Zeit die höchste, die je für einen Spieler afrikanischer Herkunft im Weltfußball gezahlt wurde.

Premier League: Die Vereinswappen der PL-Klubs im Wandel der Zeit © imago images 1/55 Einige der Vereinswappen englischer Klubs haben sich im Laufe der Zeit ziemlich verändert. Einige alte Logos sind nur schwer zuzuordnen. Wir zeigen eine Auswahl. © FC Arsenal 2/55 FC Arsenal: 1905 - 1921 © FC Arsenal 3/55 1921 - 1922 © FC Arsenal 4/55 1922 - 1925 © FC Arsenal 5/55 1925 - 1949 © FC Arsenal 6/55 1949 - 2001 © FC Arsenal 7/55 1949 - 2001 (eine spätere Version) © FC Arsenal 8/55 2001 - 2002 © FC Arsenal 9/55 seit 2002 © Aston Villa FC 10/55 Aston Villa: 1923 - 1957 © Aston Villa FC 11/55 1957 - 1969 © Aston Villa FC 12/55 1969 - 1975 © Aston Villa FC 13/55 1975 - 1992 © Aston Villa FC 14/55 1992 - 2007 © Aston Villa FC 15/55 2007 - 2016 © Aston Villa FC 16/55 seit 2016 © YouTube 17/55 FC Chelsea: 1905 - 1952 © YouTube 18/55 1952 - 1953 © YouTube 19/55 1953 - 1986 © YouTube 20/55 1986 - 2005 © YouTube 21/55 seit 2005 © FC Everton 22/55 FC Everton: 1920 - 1938 © FC Everton 23/55 1938 - 1972 © FC Everton 24/55 1972 - 1976 © FC Everton 25/55 1976 - 1978 © FC Everton 26/55 1978 - 1982 © FC Everton 27/55 1982 - 1983 © FC Everton 28/55 1983 - 1991 © FC Everton 29/55 1991 - 2000 © FC Everton 30/55 2000 - 2013 © FC Everton 31/55 2013 - 2014 © FC Everton 32/55 seit 2014 © Manchester City 33/55 Manchester City: 1930 - 1972 © Manchester City 34/55 1972 - 1997 © imago images 35/55 1997 - 2016 © Manchester City 36/55 seit 2016 © FC Liverpool 37/55 FC Liverpool: 1892 - 1953 © FC Liverpool 38/55 1940er Jahre (alternatives Wappen, das auf Spieltagsheften und Fanartikeln benutzt wurde) © FC Liverpool 39/55 1950 - 1955 © FC Liverpool 40/55 1955 - 1968 © FC Liverpool 41/55 1968 - 1987 © FC Liverpool 42/55 1987 - 1992 © FC Liverpool 43/55 1992 - 1993 © FC Liverpool 44/55 1993 - 1999 © FC Liverpool 45/55 seit 1999 © FC Liverpool 46/55 seit 2012 (auf dem Trikot) © Manchester United FC 47/55 Manchester United: 1902 - 1960 © Manchester United FC 48/55 1960 - 1970 © Manchester United FC 49/55 1970 - 1973 © Manchester United FC 50/55 1973 - 1998 © Manchester United FC 51/55 seit 1998 © Newcastle United 52/55 Newcastle United: 1969 - 1976 © Newcastle United 53/55 1976 - 1983 © Newcastle United 54/55 1983 - 1988 © Newcastle United 55/55 seit 1988

Michael Essien über erstes Chelsea-Heimspiel: "Das war verrückt"

Bei den Blues kam er sofort gut an, Mourinho baute ihn in sein 4-3-3-System ein, in dem ihm eine hohe Verantwortung zuteil wurde. Essien, damals 22, spielte im Mittelfeld meist zusammen mit Frank Lampard und Claude Makelele. "Wir glauben, dass er der Beste für diese Position ist, den wir bekommen konnten. Und er kann überall im Mittelfeld spielen", schwärmte Mourinho seinerzeit.

Ehe der Ghanaer jedoch mit Leistung überzeugte, erlebte er im Vorfeld seines ersten Heimspiels im Trikot des FC Chelsea einen kleinen Kulturschock. "Mein erstes Spiel für Chelsea war gegen Arsenal an der Stamford Bridge. Ich ging vom Hotel in Richtung Umkleidekabine und das Erste, das ich sah, war ein Chelsea-Fan, der kein T-Shirt anhatte, weil es an diesem Tag so heiß war. Seinen ganzen Rücken zierte das Chelsea-Logo als Tattoo. Ich dachte mir nur 'Wo bin ich denn hier gelandet?'. Ich war sehr verwirrt, weil ich so etwas in Frankreich nicht erlebt hatte. Das war verrückt", berichtete Essien im Jahr 2013.