Manchester City gegen FC Arsenal heute live im TV und Livestream

Die Premier League ist zurück! Die englische Liga startet gleich mit einem Kracher: Manchester City empfängt den FC Arsenal. Hier erfahrt Ihr wie Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Manchester City gegen den FC Arsenal: Ort, Datum, Spielzeit

Das Top-Duell zwischen Manchester City und dem FC Arsenal ist ein Nachholspiel aus der Corona-Zwangspause. Die Premier League wurde am 2. März unterbrochen und der 28. Spieltag konnte nicht beendet werden. Deswegen treffen am heutigen Mittwoch, den 17.06., sowohl Manchester City gegen Arsenal, als auch Aston Villa gegen Sheffield United aufeinander. Anstoß ist heute Abend um 21:15 Uhr im Etihad Stadium in Manchester. Die 55.097 Zuschauerplätze werden jedoch leer bleiben.

Manchester City gegen den FC Arsenal live im TV und Livestream

Die Premier-League-Partie zwischen Manchester City und dem FC Arsenal ist im deutschen Raum nur Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt das Spiel live und in voller Länge.

Das Nachholspiel der 28. Runde läuft ab 21 Uhr live auf Sky Sport 1 HD. Kommentiert wird die Partie von Wolff Fuss.

Per kostenpflichtigem SkyGo-Abo gibt es das Match sogar im Livestream.

Manchester City gegen den FC Arsenal im Liveticker

Wer das Spiel nicht im Bewegtbild verfolgen kann, hat bei SPOX die Möglichkeit, den Liveticker mitzulesen.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Manchester City gegen Arsenal.

Manchester City gegen den FC Arsenal: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten Pep Guardiola und Mikel Arteta Ihre Mannschaften auflaufen lassen:

Manchester City: Ederson - Walker, Otamendi, Laporte, Mendy - De Bruyne, Rodri, Gündogan - Mahrez, Aguero, Sterling

FC Arsenal: Leno - Bellerin, Mari, Luiz, Tierney - Ceballos, Xhaka - Pepe, Ozil, Aubameyang - Lacazette

Premier League: Die ausstehenden Spiele des 28. Spieltags

Datum Heim Ergebnis Gast 28.02. 21:00 Uhr Norwich City FC 1:0 Leicester City FC 29.02. 13:30 Uhr Brighton & Hove Albion 0:1 Crystal Palace FC 29.02. 16:00 Uhr Newcastle United 0:0 Burnley FC 29.02. 16:00 Uhr AFC Bournemouth 2:2 Chelsea 29.02. 16:00 Uhr West Ham United 3:1 Southampton FC 29.02. 18:30 Uhr FC Watford 3:0 Liverpool 01.03. 15:00 Uhr Tottenham Hotspur 2:3 Wolverhampton Wanderers 01.03. 15:00 Uhr Everton 1:1 Manchester United 17.06.19:00 Uhr Aston Villa -:- Sheffield United 17.06. 21:15 Uhr Manchester City -:- Arsenal

Premier League: Die Tabelle

Für Manchester City geht es nur noch darum Platz zwei in der Tabelle zu verteidigen. Der FC Arsenal könnte mit einem Sieg nochmal an die Europa-League-Plätze rankommen.