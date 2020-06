FC Everton gegen FC Liverpool heute live: Das Merseyside Derby im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Liverpool hat die englische Meisterschaft bereits nahezu sicher. Sechs Punkte brauchen die Reds noch, um sich den ersten Titel seit 30 Jahren zu sichern. Dafür soll heute ein Sieg gegen den Stadtrivalen Everton her. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Merseyside Derby live im TV und Livestream sehen könnt.

Everton befindet sich dagegen im Tabellenmittelfeld und hat weder Chancen auf das internationale Geschäft noch befindet sich der Verein in Abstiegssorgen.

FC Everton - FC Liverpool: Datum, Anstoß, Stadion

Der FC Everton empfängt den FC Liverpool am heutigen Sonntag, 21. Juni, um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit zum Merseyside Derby im Goodison Park. Die Zuschauerplätze bleiben erstmals in dieser Saison leer.

FC Everton gegen FC Liverpool heute live im TV und Livestream

Das Spiel live live und exklusiv auf dem Kanal Sky Sport 1. Der Pay-TV- Sender bietet zudem ein Livestream auf Sky Go oder gegen eine einmalige Zahlung mit dem Sky Ticket. Flrian Schmidt-Sommerfeld kommentiert das Spiel.

FC Everton gegen FC Liverpool heute live im Liveticker

Zudem könnt ihr das Spiel auch im Liveticker bei SPOX verfolgen. Hier erfahrt ihr in Echtzeit alle Tore, Karten und Chancen der Partie.

FC Everton: Perfektes Spiel benötigt

Für Everton-Trainer Carlo Ancelotti muss seine Mannschaft am Optimum spielen, um den Lokalrivalen z schlagen: "Ich denke, dass wir ein perfektes Spiel spielen müssen, Charakter, Leidenschaft und Persönlichkeit zeigen müssen."

Er führt aus: "Es wird schwierig, aber wir müssen uns entscheiden, dass es eine tolle Möglichkeit ist, um unsere Qualität zu zeigen und in die Premier League mit einer guten Performance zurückzukehren, versuchen zu gewinnen und unser bestes zu geben."

FC Liverpool: Gute Form erwartet

Liverpools Coach Jürgen Klopp glaubt an einen guten Gegner, aber auch an die eigene Form: "Ich erwarte, dass wir in guter Verfassung sind, aber wir werden sehen, wie gut es ist. Ich erwarte, wie immer, dass Everton in einer sehr guten Verfassung ist und es für uns schwierig wird - und das zu Recht,zeit es ist die Premier League."

Dabei erwartet er nicht, dass alles von Beginn an optimal läuft: "Wir haben eine Weile nicht gespielt, also sollten wir versuchen, die Probleme in diesem Spiel zu lösen, wir sollten ihnen auch einige geben und dann werden wir sehen."

FC Everton - FC Liverpool: Bilanz und letzte Spiele

Es gab bereits 203 Duelle zwischen den beiden Teams, wovon Liverpool 80 gewinnen konnte. Everton siegte dagegen 57.mal, in 66 Spielen gab es keinen Gewinner.