FC Chelsea gegen Manchester City: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Sowohl der FC Chelsea als auch Manchester City sind erfolgreich aus der Coronapause wiedergekommen. Im heutigen Spitzenspiel wird eine der beiden Mannschaften den ersten Punktverlust hinnehmen müssen. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel heute im TV und Livestream läuft.

Für Manchester City geht es in den verbleibenden Spielen um relativ wenig. Tabellenführer Liverpool ist den Citizens weit enteilt und auf die Nicht-Champions-League-Plätze besteht ein großer Vorsprung. Chelsea auf Rang vier kämpft dagegen noch um die Teilnahme an der Königsklasse.

FC Chelsea - Manchester City: Datum, Anstoß, Stadion

Der FC Chelsea empfängt Manchester City am heutigen Donnerstag, 25. Juni, um 21.15 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Gespielt wird in Chelseas Stamford Bridge, die wegen der Covid-19-Pandemie aber erstmals leer bleibt.

FC Chelsea - Manchester City heute live im TV und Livestream sehen

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt in dieser Saison die Rechte an der Übertragung der Premier League und zeigt auch das Spiel zwischen Chelsea und City. Die Partie läuft auf dem Kanal Sky Sport 1 sowie im Livestream bei Sky Go. Nicht-Sky-Kunden können die Partie auch einzeln über das Sky Ticket buchen.

Kai Dittmann kommentiert die Partie, Übertragung startet um 21 Uhr.

FC Chelsea gegen Manchester City heute live im Liveticker

Falls Ihr keine Live-Bilder vom Spiel sehen könnt, bietet Euch SPOX auch einen Liveticker mit allen wichtigen Spielereignissen an.

FC Chelsea: Angriff auf den dritten Platz

Mit dem 2:1 bei Aston Villa startete Chelsea erfolgreich aus der Coronapause und vergrößerte den Abstand auf Rang fünf auf fünf Punkte. Für Stürmer Olivier Giroud war das ein wichtiger Schritt: "Es war sehr wichtig für uns, denn nun haben wir eine Lücke zwischen uns und den Teams hinter uns."

Daher wolle man sich nun nach oben orientieren: "Wir müssen jetzt weitermachen und, warum nicht, den dritten Platz anvisieren."

© imago images / PA Images

Manchester City: Champions-League-Plätze nicht mehr gefährdet

Auch wenn die Qualifikation für die Champions League rechnerisch noch nicht gesichert ist, glaubt Trainer Pep Guardiola nicht, dass diese noch verpasst werden kann: "Wir haben einen sehr guten Vorsprung auf den Fünften für die Qualifikation zur Champions League nächste Saison. Wir sind der Qualifikation sehr nahe."

Ob die Citizens aber bei erfolgreicher Qualifikation tatsächlich an der Königsklasse teilnehmen können, ist noch immer fraglich. Schließlich wurde der Verein wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play eigentlich für zwei Saisons aus dem Wettbewerb ausgeschlossen.

FC Chelsea gegen Manchester City heute live: Bilanz und letzte Spiele

Insgesamt gab es bereits 144 Spiele zwischen den beiden Teams, von denen Chelsea 59 und City 47 gewinnen konnte. In 38 Begegnungen gab es dagegen keinen Sieger.