Chelsea-Trainer Frank Lampard lobt N'Golo Kante: "Einer der Weltbesten"

Chelseas Trainer Frank Lampard hat seinen Mittelfeldmann N'Golo Kante als einen der weltbesten Spieler gelobt. Der Franzose fehlt den Blues seit Februar, als er sich im Duell mit Manchester United eine Adduktorenverletzung zuzog. "Wir brauchen natürlich N'Golo Kante zurück in unserer Mannschaft, einen der Weltbesten", sagte Lampard während einer Pressekonferenz.

Über den Status Kantes als einer der herausragenden Akteure auf diesem Planeten wollte der Chelsea-Coach nicht diskutieren. "Ich wusste das schon, bevor ich Chelsea-Trainer wurde und mir ist das auch klar, nachdem ich jetzt mit ihm gearbeitet habe", machte Lampard klar.

Den Ausfall des Franzosen bedauerte er: "Ich habe ihn in diesem Jahr noch nicht oft zur Verfügung gehabt. In Zukunft wollen wir ihn wieder zurück haben", sagte Lampard, der mit seinem Team in der unterbrochenen Premier-League-Saison aktuell den vierten Tabellenplatz belegt.

Kante wechselte 2016 als englischer Meister von Leicester City zum FC Chelsea, mit dem er in seiner Premierensaison ebenfalls den Titel in der Liga holte.