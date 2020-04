Premier League: Ex-Arsenal-Torhüter Wojciech Szczesny spricht über seine Zigarette in der Dusche

Juventus-Torhüter Wojciech Szczesny hat in einem Interview über sein unprofessionelles Verhalten gesprochen, das in der Saison 2014/15 schließlich seinen letzten Einsatz für Arsenal in der Premier League bedeutete.

Nach der Niederlage beim FC Southampton (0:2), bei der Szczesny doppelt gepatzt hatte, war der Torwart beim Rauchen in der Dusche erwischt worden und musste dafür umgerechnet 25.500 Euro Strafe bezahlen.

"Damals habe ich regelmäßig geraucht und der Trainer [Arsene Wenger, d. Red.] wusste darüber Bescheid", sagte Szczesny dem Podcast Arsenal Nation: "Er wollte nicht, dass jemand in den Umkleidekabinen raucht, und das wusste ich ebenfalls", so der 30-Jährige.

Premier League: Eine Zigarette in der Dusche sorgte für Szczesnys Ende bei Arsenal

"Wegen der Emotionen habe ich nach dem Spiel eine Zigarette geraucht", ließ Szczesny durchblicken, der allerdings betonte: "Ich ging in die Ecke der Duschen - war somit am anderen Ende der Umkleidekabine, niemand konnte mich sehen - und habe mir eine Zigarette angezündet."

Die Aktion des polnischen Torhüter sollte jedoch nicht unbeobachtet bleiben: "Jemand hat mich gesehen, es war nicht einmal der Trainer selbst, und hat es ihm gemeldet." Ein paar Tage danach sei Wenger auf ihn zugekommen: "Er hat mich gefragt, ob es wahr ist und ich habe 'Ja' gesagt. Er hat mich bestraft und das war das Ende."

Wojciech Szczesnys kuriose Sprüche: "Bin bester Torhüter der Geschichte" © getty 1/17 Nachdem Wojciech Szczesny im März 2018 im Interview auf einem YouTube-Kanal einige lustige Geschichten über ehemalige Mitspieler vom Stapel ließ, hat er im Gespräch mit Przeglad Sportowy erneut eine kuriose Aussage getätigt. © getty 2/17 Er erklärte sich scherzhaft zum "wahrscheinlich besten Torhüter der Welt und der Geschichte". "Bei der Roma war der aktuell beste Torhüter der Welt, Alisson, mein Back-Up. Jetzt ist mein Vertreter einer der größten Spieler der Geschichte", sagte Szczesny. © getty 3/17 Der polnische Nationaltorhüter ist neben Alisson und Buffon noch weiteren besonderen Persönlichkeiten in seiner Karriere begegnet. Besonders über seine ehemaligen Mitspieler bei Arsenal hat er pikante Geschichten erzählt. © getty 4/17 Im Interview mit dem polnischen YouTube-Kanal "Foot Truck" gewährte Szczesny kuriose Einblicke in das Kabinen-Innenleben während seiner Zeit bei den Gunners. SPOX hat die besten Sprüche und Anekdoten des 28-Jährigen gesammelt. © getty 5/17 Szczesny über ALEKSANDR HLEB: "Er hätte mehr im Fußball erreichen können. Ich meine, er hat auch so eine große Karriere hingelegt, aber er hat eben auch gerne Alkohol getrunken." © getty 6/17 Szczesny über JACK WILSHERE: "Bei meiner Hochzeit war Jack so betrunken, wir haben zwei Stunden lang überall nach ihm gesucht und ihn irgendwann schlafend in Büschen gefunden." © getty 7/17 Szczesny über NICKLAS BENDTNER: "Einer der intelligentesten Spieler, mit denen ich je gespielt habe. Aber am nächsten Tag schlägst du die Zeitung auf, liest 'Betrunkener Bendtner als Geisterfahrer unterwegs' und denkst dir: 'Was zum Teufel?'" © getty 8/17 Szczesny über HECTOR BELLERIN: "Sein Kleidungsstil ist ein bisschen seltsam. Das hat er von seiner Mutter." © getty 9/17 Szczesny über OLIVIER GIROUD: "Der schönste Spieler, mit dem ich je gespielt habe. Und er weiß es. Er liebt sich selbst. Olivier ist trotzdem ein großartiger Kerl - und ein sehr unterschätzter Fußballer." © getty 10/17 Szczesny über TOMAS ROSICKY: "Er muss der reichste Fußballer sein, den ich kenne. Er gab nie Geld aus. In all den Jahren bei Arsenal fuhr er nur ein Auto, einen Mercedes, und trug nur Kleidung von seinem Sponsor. Nur bei seinen Gitarren sparte er nicht." © getty 11/17 Szczesny über ANDREY ARSHAVIN: "Ein urkomischer Kauz - mit der lustigsten Lache überhaupt. Als er zu uns kam und wir im Training kleine Spielübungen machten, dachten wir: 'Wow, diese Saison werden wir Meister!' Wir wurden es nicht." © getty 12/17 Szczesny über MESUT ÖZIL: "Sieben Mal brillant, zwei Mal schrecklich. Mesut ist nicht so faul, wie die Leute sagen. Er ist ein toller Kerl, hat eine unglaubliche Übersicht. Du schaust dir ein Spiel im TV an und denkst: 'Wie hat er das jetzt gesehen?'" © getty 13/17 Szczesny über THIERRY HENRY: "Der beste Spieler in der Geschichte der Premier League. Er war sehr fordernd, vor allem mit den jungen Spielern. Sie hatten Angst vor ihm. Jeder Fehlpass im Training hat ihn auf die Palme gebracht." © getty 14/17 Szczesny über SAMIR NASRI: "Er hat sich immer für einen Gangster gehalten. Jeder hat diesen Typen in der Schule: Jemand mit großen und starken Freunden, die ihn glauben lassen, cool zu sein." © getty 15/17 Szczesny über ROBIN VAN PERSIE: "Er hätte andere Entscheidungen treffen und viel mehr mit Arsenal erreichen können. Er ist manchmal extrem arrogant." © getty 16/17 Szczesny über LUKAS PODOLSKI: "Ich erinnere mich und lüge nicht: Wenn Lukas den Ball innerhalb des Strafraums hatte, zehn oder elf Meter vor dem Tor, wollte ich ihn nicht halten. Ich schützte nur meinen Kopf, ich schwöre." © getty 17/17 Szczesny über SANTI CAZORLA: "Nach seinem ersten Training haben wir Arsene Wenger für den Transfer von Santi applaudiert. Seine Technik ist unglaublich. Zudem ist er ein lieber Kerl. Leider legte er immer schnell an Gewicht zu."

Szczesny über seine Leihe zur Roma: Wollte es Wenger beweisen

Szczesny wurde von Wenger aus dem Tor genommen, verlor seinen Stammplatz an David Ospina. Es habe jedoch keine Konfrontationen mit Wenger gegeben, wie der 30-Jährige betonte: "Ich habe mich sehr professionell verhalten." Nach der Saison ließ sich Szczesny an die AS Rom verleihen, um Wenger zu überzeugen, ihm eine zweite Chance zu geben.

"Ich versuchte ihm zeigen, dass ich immer noch der beste Torhüter des Vereins war. Das klingt seltsam, aber manchmal ist es der beste Weg, es zu tun", erklärte er seine Entscheidung. Dennoch sollte Szczesny für Arsenal nicht mehr zwischen den Pfosten stehen: Nach zwei Jahren auf Leihbasis bei der Roma unterschrieb er 2017 bei Juventus Turin.