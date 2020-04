Kevin De Bruyne lobt BVB-Star Jadon Sancho: "Absurd"

Mittelfeldstar Kevin De Bruyne von Manchester City hat lobende Worte für die Entwicklung von Borussia Dortmunds Offensivass Jadon Sancho gefunden.

"Es ist absurd, ich habe ein paarmal mit ihm trainiert und dann war er weg - unglaublich. Manchmal läuft das so. Aber es ist gut für ihn", sagte der Belgier in einem Instagram Live. Sanchos Aufstieg seit seinem Abschied von den Cityzens sei gar "verrückt", ergänzte De Bruyne.

Aufgrund seiner starken Leistungen wurden in der jüngeren Vergangenheit sämtliche Top-Klubs mit Sancho in Verbindung gebracht. Dass für den Engländer eine üppige Ablösesumme fällig wird, scheint für De Bruyne klar. "Jetzt musst du zahlen, wenn du ihnen haben willst. Ich habe keine Vorstellung, wie viel", so der 28-Jährige vielsagend.

Sancho schloss sich 2015 der Jugendabteilung des englischen Meisters an, ehe er 2017 für rund acht Millionen Euro zum BVB wechselte.