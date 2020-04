FC Liverpool: Sadio Mane bei Fan-Wahl zum Spieler der Saison gekürt

Liverpool-Star Sadio Mane ist bei einer Wahl unter Fans zum Spieler der aktuellen Premier-League-Saison gewählt worden. In der von Sky Sports durchgeführten Abstimmung erhielt der Senegalese 33 Prozent von über 50.000 Stimmen.

Damit setzte sich der 27-Jährige knapp gegen Klubkamerad Jordan Henderson (31 Prozent) und Ex-Bundesligaprofi Kevin de Bruyne von Manchester City (20 Prozent) durch.

Manes Mannschaftskameraden Mohamed Salah und Virgil van Dijk erhielten lediglich 2 bzw. 5 Prozent der Stimmen.

Mit den Reds steht Mane unangefochten an der Tabellenspitze der Premier League. In der laufenden Saison kommt der Flügelspieler, der in Liverpool noch bis 2023 unter Vertrag steht, auf 26 Ligaeinsätze, in denen ihm 14 Treffer gelangen.

Ob und wie die Spielzeit auf der Insel fortgesetzt wird und ob das Team von Jürgen Klopp die erste Meisterschaft seit 30 Jahren einfahren kann, ist aufgrund der aktuellen Coronakrise noch offen.