FC Liverpool: Dokumentation über Sadio Mane wird veröffentlicht

Der Streaminganbieter Rakuten TV veröffentlicht am Mittwoch die Dokumentation "Made in Senegal" über Stürmer Sadio Mane vom FC Liverpool. Der Film ist kostenlos verfügbar und behandelt den Weg des Red-Stars von seinem Heimatdorf im Süden Senegals an die Spitze des Weltfußball.

Mane tritt dabei selbst als Erzähler auf. Die Intention hinter der Doku sei laut dem Angreifer, den Menschen zu zeigen, "dass man auf der Welt alles erreichen kann, wenn man nur bereit ist, seinen Träumen zu folgen und hart zu arbeiten. Ich selbst bin Made in Senegal".

"Made in Senegal" ist exklusiv auf dem kostenlosen Kanal "Rakuten Stories" zu sehen. Neben dem Film über Mane plant der Streamingdienst des japanischen Onlinehandels auch eine Doku über Barcelona-Legende Andres Iniesta, welche noch in diesem Frühjahr erscheinen soll.