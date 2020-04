Premier League: Antonio Rüdiger warnt vor verfrühter Rückkehr - "Gebt Liverpool den Titel"

Nationalspieler Antonio Rüdiger warnt vor einer möglicherweise verfrühten Rückkehr des Profifußballs in die Normalität und fordert im Falle eines Abbruchs der Premier League, dass der FC Liverpool zum Meister gekrönt werden solle.

Im Falle einer möglichen Gefahr für die Gesundheit "weiterzuspielen und zum Alltag überzugehen, wenn du weißt, dass andere Menschen auf der Welt irgendwo sterben: Mit meinem Gewissen könnte ich das nicht vereinbaren. Ich will, dass alle gesund bleiben", sagte Rüdiger in der ZDF-Sportreportage (Sendetermin Sonntag).

Sollte die Saison in der englischen Premier League vorzeitig abgebrochen werden müssen, hätte der Profi des FC Chelsea kein Problem mit einer Meisterschaft für den FC Liverpool am grünen Tisch. "Meinetwegen können sie Liverpool die Meisterschaft geben, sie haben es verdient", sagte er: "Sie haben eine super Saison gespielt, führen mit was weiß ich wie vielen Punkten, sie würden das Ding sowieso gewinnen - also gebt ihnen diesen Titel!"

Rüdiger, Demirbay und Co.: BVB-Eigengewächse, die nie für Dortmund spielten © getty 1/24 Antonio Rüdiger feiert seinen 27. Geburtstag. Der Nationalspieler ist mittlerweile eine feste Größe beim FC Chelsea. Was viele nicht wissen: Seine Karriere begann beim BVB. Wir zeigen die BVB-Eigengewächse, die nie für die Profis der Borussia spielten. © imago images 2/24 Helmut Kapitulski (Jahrgang 1934): Der gebürtige Dortmunder spielte über zehn Jahre für die BVB-Junioren, ehe er 1957 zum FK Pirmasens wechselte. In der Bundesliga fasste er beim 1. FC Kaiserslautern Fuß. 1958 absolvierte er sein einziges Länderspiel. © imago images 3/24 Armin Görtz (Jahrgang 1959): Auch er ist in Dortmund geboren. Über die beiden Frankfurter Klubs (Eintracht und FSV) ging Görtz nach Belgien und 1986 zum 1. FC Köln, wo er 112 Bundesligaspiele absolvierte. Beendete seine aktive Laufbahn bei der Hertha. © imago images 4/24 Peter Knäbel (Jahrgang 1966): Er war nur kurz in der BVB-Jugend, zum Profi wurde er in Bochum. 1988 wechselte er zum FC St. Pauli. Nach seinem Karriereende begann seine Laufbahn als Funktionär. Heute ist er Technischer Direktor bei Schalke. © getty 5/24 Thorsten Fink (Jahrgang 1967): Spielte noch für Dortmunds zweite Mannschaft in der Oberliga, über Wattenscheid ging es zunächst zum KSC, später zum FC Bayern, mit dem Fink 13 Titel holte, darunter die Champions League. Aktuell ist er Vissel-Trainer. © getty 6/24 Michael Melka (Jahrgang 1978): Verließ den BVB nach der U19 und ging zum Hasper SV. Im Alter von 23 Jahren holte ihn Gladbachs Zweite. Durch verletzungsbedingte Ausfälle kam der Keeper bei den Fohlen sogar auf acht Bundesligaeinsätze. © imago images 7/24 Michael Kügler (Jahrgang 1981): Dem rechten Mittelfeldspieler blieb die große Karriere ebenfalls verwehrt. Immerhin kam der ehemalige U17-Nationalspieler beim 1. FC Nürnberg auf zwei Bundesligaspiele. © getty 8/24 Christofer Heimeroth (Jahrgang 1981): Der heutige Teammanager von Borussia Mönchengladbach verließ Dortmunds U17 in Richtung Oestrich. In der U19 wechselte er ausgerechnet zum FC Schalke. 2006 wechselte er zu Gladbach, wo er 12 Jahre lang spielte. © getty 9/24 Felix Bastians (Jahrgang 1988): Kam aus Bochum in die Dortmunder Jugend. Mit 16 wechselte er nach England zu Nottingham. Nach vier Jahren auf der Insel und einem Jahr in Bern kam Bastian zurück nach Deutschland. Heute spielt der IV in China. © getty 10/24 Fabian Götze (Jahrgang 1990): Der Bruder von Mario und Felix verbrachte neun Jahre in BVB-Nachwuchsmannschaften. Der Linksverteidiger heuerte zunächst in Mainz, dann in Bochum an. Zwei Jahre lang spielte er noch für Unterhaching, ehe 2015 Schluss war. © getty 11/24 Sven Michel (Jahrgang 1990): Eigengewächs ist in seinem Fall ein großes Wort, war er doch nur ein Jahr beim BVB. Über vier Stationen im Amateurbereich kam er zum SC Paderborn. Heute spielt er Bundesliga und hat bereits drei Treffer auf dem Konto. © getty 12/24 Tolgay Arslan (Jahrgang 1990): Der in Paderborn geborene Deutsch-Türke zog 2003 im Alter von 13 Jahren das Interesse des BVB auf sich. Mit 19 wechselte er zum HSV, für den er 83 Bundesligaspiele absolvierte. Heute bei Fenerbahce unter Vertrag. © getty 13/24 Ivan Paurevic (Jahrgang 1991): Der Defensiv-Allrounder aus Essen durchlief alle Dortmunder Jugendmannschaften. Neben Intermezzi in Düsseldorf und Huddersfield spielte er 133-mal für den FK Ufa. 2019 wechselte er zum SV Sandhausen. © getty 14/24 Christopher Buchtmann (Jahrgang 1992): Wurde mit dem BVB U17-Meister und gewann auch mit Deutschland die U17-EM. Versuchte sich in der U18 des FC Liverpool, wechselte später zum FC Fulham, ehe es 2010 zurück nach Deutschland ging. © getty 15/24 Daniel Heuer Fernandes (Jahrgang 1992): Auch der heutige HSV-Keeper spielte nur ein Jahr beim BVB – in der U19 war das. Er kam aus Bochum und wechselte im Anschluss wieder dorthin zurück. Über Osnabrück, Paderborn und Darmstadt landete er beim HSV. © imago images 16/24 Antonio Rüdiger (Jahrgang 1993): Der gebürtige Berliner machte den BVB 2008 auf sich aufmerksam. Nach drei Jahren bei der Borussia warb ihn der VfB Stuttgart ab, wo er zum internationalen Profi reifte. Über die Roma ging es 2017 zum FC Chelsea. © getty 17/24 Kerem Demirbay (Jahrgang 1993): Schon mit 14 beging er die Sünde und wechselte von Schalke zum BVB. 2013 folgte der im Nachhinein betrachtet wenig erfolgreiche Wechsel zum HSV. Über mehrere Leihen kam er zur TSG, wo ihm der Durchbruch gelang. © imago images 18/24 Chris Führich (Jahrgang 1998): Auch er wechselte direkt vom Erzrivalen in die Dortmunder Jugend. Allerdings verbrachte er nur zwei Jahre beim BVB. 2019 kam er zurück, spielte bisher aber nur bei der Reserve. © getty 19/24 Felix Götze (Jahrgang 1998): Folgte seinem Bruder Mario ein Jahr später, 2014, zum FCB. Zuvor genoss er seine Ausbildung wie seine Brüder beim BVB. 2018 wechselte er vom FC Bayern nach Augsburg. In der aktuellen Spielzeit kam er sechsmal zum Einsatz. © getty 20/24 Orel Mangala (Jahrgang 1998): Er ist im Grunde ein Anderlecht-Eigengewächs. 2016 bekam er beim BVB eine Chance, sich in Dortmunds Jugend zu etablieren. Nach dem Ende seiner Leihe kehrte er aber zurück nach Belgien. Heute spielt er beim VfB Stuttgart. © imago images 21/24 Miguel Blanco-Lopez (Jahrgang 1999): Der zentrale Mittelfeldspieler verließ Dortmund mit 17 in Richtung Eintracht Frankfurt. Der Bonner war zwischendurch vereinslos und spielt heute für die Reserve von Drittligist Fortuna Köln in der Mittelrheinliga. © getty 22/24 David Kopacz (Jahrgang 1999): Der polnische Spielmacher spielte elf Jahre lang in den Nachwuchsmannschaften der Borussia. 2018 warb ihn der VfB Stuttgart ab. Aktuell ist er an Gornik Zabrze in Polen ausgeliehen. © getty 23/24 Luca Kilian (Jahrgang 1999): Der 1,90 Meter große Innenverteidiger ist erst 20 Jahre alt, der Traum vom Signal Iduna Park ist für den gebürtigen Dortmunder daher längst nicht begraben. 2019 stieg er mit Paderborn auf, 13 Bundesligaspiele hat er bereits. © imago images 24/24 Adrian Oeynhausen (Jahrgang 2002): Der 18-Jährige versuchte sich ein Jahr lang in der U16 von Borussia Dortmund, kehrte unmittelbar danach aber wieder zum SC Paderborn zurück. Dort wartet der Youngster noch auf seinen ersten BL-Einsatz.

Chelsea-Profi Rüdiger: "Dann haben wir ein größeres Problem"

Die reichste Liga der Welt hofft auf eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Juni. Er wünsche sich, dass die Lage sich bis dahin verbessert habe, meinte Rüdiger. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, "ist die Gefahr, dass vielleicht eine zweite Welle auf uns zukommt. Dann haben wir ein größeres Problem."

Eine Sonderrolle für den Fußball lehne er ab, meinte Rüdiger. Es gehe auch "nicht darum, wer zuerst anfängt oder eine Einigung hinbekommt. Es geht um den Menschen", betonte er: "Wenn alles passt und von der Politik, den Behörden das Okay kommt, es besteht keine Gefahr, dann können wir alle anfangen. Aber wenn eine Gefahr besteht, dass es wieder losgehen kann, ist die Frage, ob das Sinn macht."