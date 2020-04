FC Arsenal: Verbandspräsident von Gabun rät Aubameyang zu Wechsel

Der gabunische Verbandspräsident Pierre-Alain Mounguengui hat Landsmann und Nationalspieler Pierre-Emerick Aubameyang nachhaltig zu einem Wechsel zu "einem der größten europäischen Klubs" geraten.

Mounguengui forderte Aubameyang dazu auf, "alles zu tun, um Arsenal am Ende der laufenden Saison zu verlassen". So zitierte ihn die französische Sporttageszeitung L'Equipe am Samstag.

"Er könnte ohne Probleme einen guten Vertrag bei einem ambitionierteren Verein bekommen", sagte Mounguengui, demzufolge es Aubameyang "absolut verdient" habe, bei einem großen europäischen Klub zu spielen, weil er aufgrund seiner individuellen Qualität "einer der besten Spieler der Welt" sei. "Ich rate ihm deshalb, weiterhin hart zu arbeiten, um die Aufmerksamkeit dieser Klubs auf sich zu ziehen."

FC Arsenal: Die schnellsten Spieler der Gunners seit 2013/14 © getty 1/24 Beim FC Arsenal tummeln sich einige Sprintexperten, doch die offensichtlichen Namen stehen nicht an der Spitze des Rankings. Aubameyang hat es etwa nicht einmal aufs Treppchen geschafft! Das Ranking der schnellsten Gunners seit 2013 (Daten von opta). © getty 2/24 PLATZ 23 - Joseph Willock am 29.12.2019 gegen FC Chelsea: 34,0 km/h. © getty 3/24 PLATZ 22 - Henrikh Mkhitaryan am 02.03.2019 gegen Tottenham Hotspur: 34,02 km/h. © getty 4/24 PLATZ 21 - Alex Iwobi am 04.03.2017 gegen FC Liverpool: 34,09 km/h. © getty 5/24 PLATZ 20 - Bacary Sagna am 02.02.2014 gegen Crystal Palace: 34,12 km/h. © getty 6/24 PLATZ 19 - Sokratis am 07.04.2019 gegen FC Everton: 34,27 km/h. © getty 7/24 PLATZ 18 - Kieran Gibbs am 22.11.2014 gegen Manchester United: 34,38 km/h. © getty 8/24 PLATZ 17 - Mesut Özil am 26.10.2013 gegen Crystal Palace: 34,41 km/h. © getty 9/24 PLATZ 16 - Sead Kolasinac am 21.10.2019 gegen Sheffield United: 34,48 km/h. © getty 10/24 PLATZ 15 - Danny Welbeck am 17.04.2016 gegen Crystal Palace: 34,55 km/h. © getty 11/24 PLATZ 14 - Alex Oxlade-Chamberlain am 28.12.2014 gegen West Ham United: 34,57 km/h. © getty 12/24 PLATZ 13 - Alexis Sanchez am 29.10.2016 gegen AFC Sunderland: 34,72 km/h. © getty 13/24 PLATZ 12 -Theo Walcott am 17.09.2016 gegen Hull City: 34,78 km/h. © getty 14/24 PLATZ 11 - Nicolas Pepe am 24.08.2019 gegen FC Liverpool: 34,85 km/h. © getty 15/24 PLATZ 10 - Carl Jenkinson am 17.08.2013 gegen Aston Villa: 34,89 km/h. © getty 16/24 PLATZ 9 - Gabriel Paulista am 04.02.2017 gegen FC Chelsea: 34,94 km/h. © getty 17/24 PLATZ 8 - Hector Bellerin am 14.10.2017 gegen FC Watford: 34,99 km/h. © getty 18/24 PLATZ 7 - Reiss Nelson am 21.12.2019 gegen FC Everton: 35,07 km/h. © getty 19/24 PLATZ 6 - Laurent Koscielny am 27.08.2017 gegen FC Liverpool: 35,11 km/h. © getty 20/24 PLATZ 5 - Pierre-Emerick Aubameyang am 05.12.2019 gegen Brighton and Hove Albion: 35,15 km/h. © getty 21/24 PLATZ 4 - Bukayo Saka am 15.12.2019 gegen Manchester City: 35,45 km/h. © getty 22/24 PLATZ 3 - Gabriel Martinelli am 21.12.2019 gegen FC Everton: 35,98 km/h. © getty 23/24 PLATZ 2 - Eddie Nketiah am 23.02.2020 gegen FC Everton: 37,09 km/h. © getty 24/24 PLATZ 1 - Ainsley Maitland-Niles am 15.12.2019 gegen Manchester City: 37,46 km/h.

Arsenal-Trainer Arteta: Aubameyang "unter allen Umständen halten"

Arsenal-Trainer Mikel Arteta hatte erst Anfang März gegenüber Sky Sports bestätigt, dass "ihn (Aubameyang, Anm. d. Red.) große Vereine wollen", stellte jedoch auch klar, dass er Aubameyang "unter allen Umständen halten" wolle. Der Vertrag des Gabuners in London läuft 2021 aus. 2018 war er für rund 64 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Arsenal gewechselt. Ablösefrei will der Verein seinen Kapitän und besten Torjäger (20 Tore in 37 Pflichtspielen 2019/20) jedoch nicht verlieren.

"Wir müssen Entscheidungen treffen, je nachdem, in welchem Szenario wir uns am Ende der Saison befinden, ob wir in der Champions League, Europa League oder weit davon entfernt sind. Das ist die Realität und der müssen wir uns stellen", sagte Arteta in Bezug auf mögliche Abgänge.