Liverpools Trent Alexander-Arnold: "Mein Lieblingsteam ist Barcelona"

Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool hat sich als Fan des FC Barcelona geoutet. "Ich würde sagen, mein Lieblingsteam ist Barca", sagte er dem Magazin GQ.

Für seine Vorliebe hatte der Rechtsverteidiger der Reds auch eine Erklärung parat: "Ich denke, dass sie dieselben Werte und Ansichten haben wie Liverpool", zog er eine Verbindung zwischen seinem aktuellen Arbeitgeber und den Katalanen.

Als Kind und Jugendlicher war Alexander-Arnold jedoch Fan eines ganz anderen Vereins. "Als ich jung war, war es Celtic", berichtete er. Das habe sich allerdings in letzter Zeit geändert, wobei Liverpool-Legende Steven Gerrard, der nun Celtics Erzrivalen Rangers trainiert, daran großen Anteil gehabt habe: "Wegen dieser Verbindung bin ich dem Ganzen jetzt eher neutral gegenüber eingestellt", bekannte Alexander-Arnold.

Der Liverpool-Star hatte in der vergangenen Saison in der Champions League den FC Barcelona im Halbfinale ausgeschaltet. Alexander-Arnold selbst hatte großen Anteil an der sensationellen Wende im Rückspiel, als er das 4:0 durch Divock Origi mit einer schnell ausgeführten Ecke vorbereitete und damit das Comeback nach dem 0:3 im ersten Duell perfekt machte.