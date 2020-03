FA Cup heute live: Tottenham, Manchester City, Leicester City und Co. im TV, Livestream und Liveticker

Im Achtelfinale des FA Cup stehen am heutigen Abend die nächsten Spiele an. Wer im Einsatz ist und wie ihr Tottenham, Manchester City, Leicester City und Co. im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr bei SPOX.

FA Cup: Welche Spiele findet heute statt?

Gleich drei der acht Achtelfinal-Spiele im FA Cup werden am heutigen Mittwochabend, dem 4.3.2020, ausgetragen. Die Hottenham Hotspur empfangen um 20.45 Uhr Norwich City im heimischen Tottenham Hotspur Stadium. Zeitgleich trifft Leicester City zuhause auf Birmingham, diese Partie findet im King Power Stadium statt. Außerdem ist Manchester City bei Sheffield Wednesday im Hillborough zu Gast.

FA Cup: Tottenham, Manchester City, Leicester City und Co. im Livestream

Im TV werden die Begegnungen von der Insel nicht gezeigt, dementsprechend gibt es keine Möglichkeit, eines der Spiele im Free-TV zu verfolgen.

Gezeigt werden alle drei Partien allerdings von DAZN. Der Streamingdienst überträgt alle Achtelfinals live und exklusiv.

Die Partie von Tottenham gegen Norwich wird von Christoph Stadtler kommentiert, bei Leicester gegen Birmingham wird Ruben Zimmermann am Mikrofon sitzen und Marco Hagemann (Kommentator) und Ralph Gunesch (Experte) begleiten die Partie der Citizens bei Sheffield.

FA Cup: Tottenham, Manchester City, Leicester City und Co. im Liveticker

Wer die Spiele nicht live am Bildschirm verfolgen kann, der wird eventuell mit unserem Liveticker glücklich. Dort bekommt ihr alle wichtigen Infos zu den Spielen und verpasst kein Tor, keine Karte oder Auswechslung.

Hier geht es zum Liveticker-Kalender.

FA Cup: Alle Partien der 5. Runde