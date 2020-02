Mesut Özil bleibt mindestens bis Vertragsende beim FC Arsenal - Berater: "Keine Chance, dass er geht"

Mittelfeldspieler Mesut Özil wird mindestens bis zum Ende seines aktuellen Vertrags im Sommer 2021 beim FC Arsenal bleiben. Das bestätigte nun sein Berater Dr. Erkut Sögüt.

"Momentan sprechen wir nicht einmal darüber (einen möglichen Wechsel, d. Red.), weil er noch eineinhalb Jahre Vertrag hat, er hat noch 15 Monate zu gehen. Bis dahin bleibt er sicher bei Arsenal, er wird seinen Vertrag erfüllen. Es gibt keine Chance, dass er geht", sagte Dr. Sögüt im Interview mit der englischen Zeitung i newspaper.

Und auch über 2021 hinaus könnte Özil bei einem entsprechenden Angebot der Gunners in London bleiben, führte der Berater aus: "Ich schaue mir jede Option an, muss das Maximum und den bestmöglichen Vertrag für ihn herausholen. Die Möglichkeiten flattern jetzt ein. Vielleicht bleibt er weiter und unterschreibt einen neuen Vertrag bei Arsenal." Das liege aber "am Ende nur in den Händen des Klubs, nicht bei mir oder Mesut", betonte Dr. Sögüt.

Özil wird bei Ablauf seines laufenden Arbeitspapieres 32 Jahre alt sein. Ein Wechsel in die MLS oder den Mittleren Osten könnte in diesem Alter eine Option sein, der Berater des Linksfußes sieht Özil aber auch über den Sommer 2021 hinaus durchaus in einer europäischen Top-Liga. "Er wird 32 sein und ablösefrei, das ist keine schlechte Situation. Und er wird dann bei Social Media wahrscheinlich über 100 Millionen Follower haben, sein Marketingwert wird noch größer sein", erklärte Dr. Sögüt. "Und mit 32 kann er immer noch zwei oder drei Jahre auf Top-Niveau spielen."

Özil war 2013 für 47 Millionen Euro von Real Madrid nach London gewechselt. In der laufenden Saison steht er bisher bei 22 Pflichtspieleinsätzen (ein Tor, zwei Assists) für Arsenal. Unter dem neuen Trainer Mikel Arteta ist er wieder absolute Stammkraft.