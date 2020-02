Manchester United: Lyon-Stürmer Moussa Dembele peilt angeblich Wechsel ins Old Trafford an

Stürmerstar Moussa Dembele von Olympique Lyon peilt angeblich einen Wechsel zu Manchester United im kommenden Sommer an. Das berichtet Sky Sports.

Demnach sei Lyon anders als noch im Januar bereit, den 23-Jährigen nach Ablauf der Saison ziehen zu lassen. OL-Präsident Jean-Michel Aulas müsste laut Sky Sports bei seiner Wunschablöse in Höhe von 100 Millionen Euro allerdings deutliche Abstriche machen.

Dembele wolle indes sehr gerne zurück nach England, wo er einst beim FC Fulham seine Profikarriere startete. Ein Engagement bei Manchester United sei für ihn das Traumziel, während im Januar Sky Sports zufolge unter anderem auch Chelsea, Manchester City, Newcastle und West Ham vergeblich um den Franzosen gebuhlt haben sollen.

Dembele steht in der laufenden Saison bisher bei 20 Treffern in 38 Pflichtspieleinsätzen, sein Vertrag in Lyon läuft noch bis Sommer 2023. 2018 war er für 22 Millionen Euro von Celtic Glasgow zu OL gewechselt.

Moussa Dembele: Spielerstatistiken für Olympique Lyon in der Saison 19/20