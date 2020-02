FC Liverpool: Jürgen Klopp bestätigt Ausfall von Jordan Henderson

Der FC Liverpool muss ungefähr drei Wochen ohne seinen Kapitän Jordan Henderson auskommen. Der 29-Jährige laboriert an einer Oberschenkelverletzung, wie Cheftrainer Jürgen Klopp am Freitag bestätigte.

"Es hätte schlimmer kommen können. Es ist der Oberschenkel, aber es ist nicht so schlimm", erklärte Klopp auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Premier-League-Spiel gegen West Ham am Montagabend (21 Uhr im LIVETICKER) und ergänzte: "Er fällt für circa drei Wochen aus, was nicht so cool ist, aber wir sehen es so, als hätten wir Glück gehabt."

Henderson zog sich die Verletzung in der Champions-League-Partie bei Atletico Madrid (0:1) unter der Woche zu.

Aktuell rangiert Liverpool an der Spitze der Premier-League-Tabelle. Mit 22 Punkten Vorsprung auf Verfolger Manchester City stehen die Reds kurz vor ihrer ersten Meisterschaft seit 1990. Diese könnten sie bereits im März einfahren.