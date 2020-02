Manchester United: EM-Aus für Marcus Rashford? Verletzung "schlimmer als erwartet"

Manchester Uniteds Cheftrainer Ole Gunnar Solskjaer hat ein Verletzungsupdate zu Angreifer Marcus Rashford gegeben und dessen EM-Teilnahme für England infrage gestellt.

"Das braucht Zeit. Ich bin zwar kein Arzt, aber ich habe gehofft, dass seine Genesung etwas schneller verläuft. Es wird noch ein paar Monate dauern. Er hatte eine Untersuchung und diese hat vielleicht etwas Schlimmeres ergeben, als wir es erwartet und gehofft hatten", sagte Solskjaer auf der Pressekonferenz vor dem Europa-League-Spiel ManUniteds gegen den FC Brügge: "Wenn er nicht fit wird, dann wird er auch nicht zur EM fahren."

Rashford muss derzeit aufgrund einer komplizierten Rückenblessur von der Tribüne aus zusehen, wenn Solskjaers Mannschaft aufläuft. Der englische Nationalspieler hatte sich im FA-Cup-Rückspiel gegen die Wolverhampton Wanderers verletzt und war seitdem nicht mehr zum Einsatz gekommen. Zuletzt wurde von einer Ausfalldauer von rund sechs Wochen geredet.

Ranking: Diesen Abgängen trauern Fans am meisten nach © getty 1/17 Der Ticketdienst LiveFootballTickets hat 1.273 Fußballfans befragt, bei welchem Spieler sie sich wünschen, dass er nie ihren Lieblingsverein verlassen hätte. Diese Stars werden noch heute am meisten von den Fans vermisst. © getty 2/17 PLATZ 16: DAVID GINOLA – war von 1992 bis 1995 für PARIS SAINT-GERMAIN aktiv, machte 39 Tore in 149 Pflichtspielen und wechselte zu Newcastle United. 27 PROZENT der PSG-Fans wünschen sich, dass er nie gegangen wäre. © getty 3/17 PLATZ 15: PAUL POGBA – von 2012 bis 2016 bei JUVENTUS TURIN aktiv, erzielte 31 Tore in 164 Spielen und wurde viermal Meister. Wechselte zu Manchester United. 29 PROZENT der Juve-Fans wünschen sich, dass er nie gegangen wäre. © getty 4/17 PLATZ 14: SERGE GNABRY – mit kurzer Unterbrechung von 2011 bis 2016 beim FC ARSENAL aktiv. Ist nun beim FC Bayern absoluter Stammspieler auf der Außenbahn. 36 PROZENT der Gunners-Fans wünschen sich, dass er nie gegangen wäre. © getty 5/17 PLATZ 13: FRANCK RIBERY – von 2005 bis 2007 für OLYMPIQUE MARSEILLE aktiv. Wurde nach seinem Wechsel zum FC Bayern ein Weltstar. 38 PROZENT der Marseille-Fans wünschen sich, dass er nie gegangen wäre. © getty 6/17 PLATZ 12: MOHAMED SALAH – von 2014 bis 2015 beim FC Chelsea aktiv und dort verschmäht. Beim FC Liverpool nun Weltstar und nicht mehr wegzudenken. 41 PROZENT der Blues-Fans wünschen sich, dass er nie gegangen wäre. © getty 7/17 PLATZ 11: PHILIPPE COUTINHO – war von 2012 bis 2013 bei INTER MAILAND aktiv. Wurde bei Liverpool zu einem der teuersten Spieler der Welt. 47 PROZENT aller Inter-Fans wünschen sich, dass er nie gegangen wäre. © getty 8/17 PLATZ 10: SAMUEL ETO´O – war 1999 bei REAL MADRID. Verhalf dem FC Barcelona mit 125 Toren in 184 Spielen zu zwei Champions League Titeln. 49 PROZENT der Real-Fans wünschen sich, dass er nie gegangen wäre. © getty 9/17 PLATZ 9: SERGIO AGÜERO – war von 2006 bis 2011 für ATLETICO MADRID aktiv. Erzielte bisher 221 Tore in 320 Spielen als Superstar bei Manchester City. 60 PROZENT der Atletico-Fans wünschen sich, dass er nie gegangen wäre. © getty 10/17 PLATZ 8: LUCIO – von 2004 bis 2009 bei BAYERN MÜNCHEN. Der Innenverteidiger wurde dort dreimal Meister und Pokalsieger. Wechselte zu Inter Mailand. 68 PROZENT der Bayern-Fans wünschen sich, dass er nie gegangen wäre. © getty 11/17 PLATZ 7: ANDREA PIRLO – von 2001 bis 2011 für den AC MAILAND aktiv. Der Stratege gewann zweimal die Champions League mit Mailand und wechselte zu Juventus Turin. 73 PROZENT der Milan-Fans wünschen sich, dass er nie gegangen wäre. © getty 12/17 PLATZ 6: GARETH BALE – 2007 bis 2013 bei TOTTENHAM HOTSPUR. Kam für 101 Millionen Euro zu Real Madrid, wurde dort viermal Champions-League-Sieger. 76 Prozent der Tottenham-Fans wünschen sich, dass er nie gegangen wäre. © getty 13/17 PLATZ 5: KYLIAN MBAPPE – von 2013 bis 2017 bei AS MONACO. Bei Paris Saint-Germain ist der 21-Jährige jetzt einer der begehrtesten Spieler der Welt. 81 PROZENT der Monaco-Fans wünschen sich, dass er nie gegangen wäre. © getty 14/17 PLATZ 4: ROBERT LEWANDOWSKI – 2010 bis 2014 beim BVB, erzielte 102 Tore in 184 Spielen. Weitere 223 in 267 für Bayern München. Gilt heute als einer der besten Stürmer der Welt. 85 PROZENT der BVB-Fans wünschen sich, dass er nie gegangen wäre. © getty 15/17 PLATZ 3: RONALDO - 1996 bis 1997 beim FC BARCELONA. Der Brasilianer wurde bei Inter Mailand und Real Madrid zum Meister und zur lebenden Stürmer-Legende. 86 PROZENT der Barca-Fans wünschen sich, dass er nie gegangen wäre. © getty 16/17 PLATZ 2: VINCENT KOMPANY – von 2008 bis 2019 bei MANCHESTER CITY aktiv. Wurde viermal Meister, war unumstrittener Chef bei City und ist nun Spielertrainer bei RSC Anderlecht. 88 PROZENT der City-Fans wünschen sich, dass er nie gegangen wäre. © getty 17/17 PLATZ 1: CRISTIANO RONALDO – 2003 bis 2008 bei MANCHESTER UNITED. Wurde bei Real Madrid zur Fußball-Legende und zu einem der besten Spieler der Welt. 92 PROZENT der United-Fans wünschen sich, dass er nie gegangen wäre.

Solskjaer über Rashford: "Wichtig, dass wir nichts überstürzen"

Solskjaer, mittlerweile seit März 2019 im Cheftrainer-Amt des englischen Rekordmeisters, will beim Heilungsprozess Rashfords aber keinesfalls hektisch werden: "Es ist wichtig, dass wir nichts überstürzen."

In seinen Einsätzen in der laufenden Saison 2019/20 gelangen Rashford 14 Tore in 22 Premier-League-Spielen (vier Assists). Vertraglich ist der 22-Jährige bis 2023 an die Red Devils gebunden.

England spielt bei der EM 2020 gegen Kroatien und Tschechien. Der dritte Gegner in Gruppe D steht noch nicht fest.