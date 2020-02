Premier League: Leicester City - Manchester City heute live im TV, Livestream und Liveticker

Leicester City empfängt heute im King Power Stadium den amtierenden Meister Manchester City am 27. Spieltag der Premier League. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt.

Leicester City - Manchester City: Termin, Stadion, Schiedsrichter

Das Spiel zwischen Leicester City und Manchester City wird am heutigen Samstag um 18.30 Uhr im King Power Stadium ausgetragen. Das Stadion in Leicester bietet Platz für 32.312 Zuschauer. Der Schiedsrichter der Partie ist Paul Tierney.

© getty

Leicester City gegen Manchester City heute live im TV und Livestream

In Deutschland laufen keine Premier-League-Spiele im Free-TV. Die Übertragungsrechte dafür hat der Pay-TV-Sender Sky.

Das Spitzenspiel zwischen dem englischen Zweit- und Drittplatzierten wird live und exklusiv von Sky übertragen. Der Sender bietet auch einen Livestream an, der über SkyGo genutzt werden kann. Ebenfalls bietet Sky Livestream via SkyTicket an. Hier könnt Ihr etwa einen Tagespass erwerben, damit Nutzer, die kein Sky-Abo haben, auch das Spiel schauen können.

Leicester City vs. Manchester City heute im Liveticker verfolgen

Wer das Spiel nicht auf Sky verfolgen kann, hat die Möglichkeit im kostenlosen Liveticker auf SPOX live mitzulesen.

Den Link zum Liveticker findet Ihr hier.

Leicester City - Manchester City: Die vergangenen 5 Partien

Von den letzten fünf Aufeinandertreffen in der Premier League gewannen die Citizens letzten vier.

Datum Spiel Ergebnis 21. Dez. 2019 Man City vs Leicester City 3 - 1 06. Mai 2019 Man City vs Leicester City 1 - 0 26. Dez. 2018 Leicester City vs Man City 2 - 1 10. Feb. 2018 Man City vs Leicester City 5 - 1 18. Nov. 2017 Leicester City vs Man City 0 - 2



Premier League Tabelle vor dem 27. Spieltag

Manchester City und Leicester trennen aktuell vier Punkte im Kampf um Platz 2 in der Premier League. Im Kampf um Platz 1 spielen beide keine Rolle mehr und haben zudem ein beträchtliches Polster auf den ersten Nicht-CL-Platz.