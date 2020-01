Schock für Manchester United: Marcus Rashford fällt mindestens sechs Wochen aus

Der englische Rekordmeister Manchester United muss mindestens sechs Wochen auf Stürmer Marcus Rashford verzichten. Das bestätigte Trainer Ole Gunnar Solskjaer nach dem Premier-League-Spiel gegen den FC Liverpool am Sonntagabend.

"Er hat eine schlimme Verletzung erlitten", erklärte der Norweger: "Es handelt sich um eine Stressfraktur im Rücken aus der Partie gegen die Wolves (FA-Cup gegen Wolverhampton, Anm. d. Red.)." Der Heilungsprozess dauere "normalerweise sechs Wochen", ergänzte der 46-Jährige.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Damit fehlt den Red Devils ihr bester Torschütze in der Liga. Der 22-Jährige erzielte in 22 Ligaspielen bislang 14 Treffer. Rashfords Vertrag in Manchester läuft noch bis Sommer 2023.