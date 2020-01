FC Liverpool kommt erstem Meistertitel seit 30 Jahren immer näher - doch Jürgen Klopp "könnte kotzen"

Jürgen Klopp stürmt mit dem FC Liverpool weiter unaufhaltsam in Richtung Meistertitel in der Premier League. Gegen vorschnelle Gratulationen wehrt er sich aber vehement.

Das sichtbar gezwungene Lachen wich in Sekundenbruchteilen von Jürgen Klopps Gesicht. Die steile These des Interviewers hatte beim Teammanager des FC Liverpool einen Nerv getroffen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Deutsche könne sich, so der Mann mit dem Mikrofon, bei 16 Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger ja sogar sechs Pleiten leisten und würde immer noch Meister der Premier League werden. Zu viel für Klopp, der nach einem anstrengenden 2:1-(1:0) Sieg bei den Wolverhampton Wanderers am Donnerstag noch geladen war.

Jürgen Klopp: "Ich könnte kotzen, wenn ich das höre"

"Ich verstehe zu 100 Prozent, worüber Sie sprechen. Aber es ist vorbei, wenn es vorbei ist. Nicht davor. Warum sollten wir daran denken? Allein die Aussage: 'Sie können sechs Spiele verlieren' - ich könnte kotzen, wenn ich das höre ehrlich gesagt. Lassen Sie uns einfach weitermachen, das wird schwierig genug", maßregelte Klopp den provokanten Fragesteller von BT Sport nach einer Partie, die er mit seinem Team wieder einmal nicht verlor.

Keine Niederlage in 23 Saisonspielen. Es fällt schwer, da nicht an den ersten Meistertitel der Reds seit 1990 zu glauben. Klopp hat aber auch Recht. Sein Team gewinnt die Spiele, weil es bei den Spielern im Kopf stimmt - nicht, weil sie keine Fehler machen.

"Die Jungs sind Menschen", sagte Klopp bei der BBC, während er mit der Hand eine Wellenbewegung machte: "Es ist nicht so, dass wir ein Tor kriegen und sagen: 'kein Problem'. Es gab Momente, in denen wir beeindruckt waren."

Jürgen Klopp: "Wir streben nicht nach Perfektion"

Zum Beispiel nach dem Gegentor durch Raul Jimenez (51.), nachdem Liverpools Kapitän Jordan Henderson (8.) die Gäste in Führung gebracht hatte. Die Wanderers erspielten sich viele gute Chancen und Reds-Torwart Alisson musste im zweiten Durchgang gleich mehrfach eingreifen.

Trotzdem war Klopp "stolz", wie er sagte, weil jeder "hart geackert" hätte, damit Roberto Firmino (84.) sie in der Schlussphase alle mit einem Traumtor erlösen konnte.

Zusammenfassend stellte der Coach klar: "Wir streben nicht nach Perfektion, sondern nach einer perfekten Reaktion. Wir kämpfen uns in schwierigen Situationen zurück, die Jungs haben das toll gemacht."

© getty

Jürgen Klopp über straffen Terminkalender: "Das ist hart"

Der 52-Jährige beschwört die Kämpfermentalität auch, weil er genau weiß, was in den nächsten Tagen ansteht.

Am Sonntag ist Liverpool in der vierten Runde des FA Cups beim Drittligisten Shrewsbury Town gefordert, am Mittwoch geht es im Liga-Nachholspiel gegen West Ham United und vier Tage später kommt der FC Southampton an die Anfield Road.

"Das ist hart. Wir müssen Lösungen finden für die verschiedenen Spiele. Lasst uns daran arbeiten", forderte Klopp: "Dann sehen wir weiter." Auf Rechenspiele, so viel ist klar, hat er nämlich keine Lust.

Die Tabelle der Premier League