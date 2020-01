Premier League: Fans attackieren Haus von United-Vorsitzenden Woodward mit Pyro

Das Haus des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden des englischen Rekordmeisters Manchester United ist Ziel eines Angriffes geworden.

Nach berichten des Daily Mirror wurde der Angriff auf den Wohnsitz von Ed Woodward in der Nacht auf Dienstag von einer Gruppe von 20 bis 30 mit Sturmhauben bekleideten United-Fans durchgeführt. Dabei warfen die Angreifer mit Pyro und besprühten das Haus zudem mit Graffiti.

"Jeder, der einer Straftat oder des unbefugten Betretens dieses Geländes für schuldig befunden wird, wird vom Klub auf Lebenszeit gesperrt und kann strafrechtlich verfolgt werden", teilte United in einem Statement mit: "Die Meinungsäußerung von Fans ist eine Sache, krimineller Schaden und die Absicht, Leben zu gefährden, eine andere. Dafür gibt es keine Entschuldigung."

Woodward war in den letzten Partien Ziel von Sprechchören der United-Fans geworden. Die Anhänger werfen ihm vor, in den letzten sieben Jahren an der rückläufigen sportlichen Entwicklung des Klubs beteiligt zu sein.