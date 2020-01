West Ham United gegen FC Liverpool heute live: Die Premier League im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch bestreiten West Ham United und der FC Liverpool ein Nachholspiel in der Premier League. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Der FC Liverpool ist in der Premier League weiterhin ungeschlagen und hat bereits einen enormen Vorsprung auf die Verfolger Manchester City und Leicester City. Gegen West Ham United soll die Serie fortgesetzt werden.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

West Ham United vs. FC Liverpool: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Nachholpartie zwischen West Ham United und dem FC Liverpool steigt am heutigen Mittwoch (29. Januar) um 20.45 Uhr. Austragungsort ist das Olympiastadion in London.

Nach den Olympischen Spielen 2012 wurde die Kapazität der Spielstätte, die inzwischen hauptsächlich für Fußball genutzt wird, von 80.000 auf 60.000 Plätze reduziert. Als Schiedsrichter fungiert Jonathan Moss.

Die längsten Ungeschlagen-Serien in Europas Top-5-Ligen: Liverpool zieht mit Chelsea gleich © getty/imago images/SPOX 1/21 Seit 40 Spielen (Stichtag: 24.01.2020) ist der FC Liverpool ungeschlagen und damit auf dem besten Trip der Vereinsgeschichte. Im europäischen Vergleich (Top-5-Ligen) gibt's aber durchaus noch krassere Teams. © getty 2/21 LIGUE 1 - 3. Rang: FC Nantes - 30 Spiele ohne Niederlage (September 1996 - Mai 1997) © getty 3/21 2. Rang: FC Nantes - 32 Spiele ohne Niederlage (Juli 1994 - April 1995) © getty 4/21 1. Rang: Paris St.-Germain - 36 Spiele ohne Niederlage (März 2015 - Februar 2016) © getty 5/21 Die längste Siegesserie hält die AS Monaco: 16 Siege in Folge (Februar 2017 - September 2017) © getty 6/21 SERIE A - 3. Rang: AC Florenz - 40 Spiele ohne Niederlage (April 1955 - May 1956) © getty 7/21 2. Rang: Juventus Turin - 49 Spiele ohne Niederlage (Mai 2011 - Oktober 2012) © getty 8/21 1. Rang: AC Mailand - 58 Spiele ohne Niederlage (Mai 1991 - März 1993) © getty 9/21 Die längste Siegesserie gelang Inter Mailand: 17 Siege in Folge (Oktober 2006 - Februar 2007) © getty 10/21 PRIMERA DIVISION - 3. Rang: Real Madrid - 31 Spiele ohne Niederlage (Mai 1988 - April 1989) © getty 11/21 2. Rang: Real Sociedad - 38 Spiele ohne Niederlage (April 1979 - Mai 1980) © getty 12/21 1. Rang: FC Barcelona - 43 Spiele ohne Niederlage (April 2017 - Mai 2018) © getty 13/21 Die längste Siegesserie teilen sich zwei Mannschaften mit je 16 Erfolgen am Stück: Der FC Barcelona (Oktober 2010 - Februar 2011) und Real Madrid (März 2016 - September 2016) © getty 14/21 BUNDESLIGA - 3. Rang: Borussia Dortmund - 31 Spiele ohne Niederlage (September 2011 - September 2012) © getty 15/21 2. Rang: Hamburger SV - 36 Spiele ohne Niederlage (Januar 1982 - Januar 1983) © getty 16/21 1. Rang: FC Bayern - 53 Spiele ohne Niederlage (November 2012 - März 2014) © getty 17/21 Die längste Siegesserie gelang dem FC Bayern: 19 Siege in Folge (Oktober 2013 - März 2014) © getty 18/21 PREMIER LEAGUE - 2. Rang: FC Liverpool - 40 Spiele ohne Niederlage (Januar 2019 - Januar 2020) © getty 19/21 2. Rang: FC Chelsea - 40 Spiele ohne Niederlage (Oktober 2004 - Oktober 2005) © getty 20/21 1. Rang: FC Arsenal - 49 Spiele ohne Niederlage (Mai 2003 - Oktober 2004) © getty 21/21 Die längste Siegesserie hält Manchester City: 18 Siege in Folge (August 2017 - Dezember 2017) - Liverpool steht aktuell bei 14 Siegen in Serie

West Ham United - FC Liverpool heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich in dieser Saison die exklusiven Übertragungsrechte an der Premier League gesichert und zeigt somit auch das Nachholspiel des FC Liverpool bei West Ham United live in voller Länge. Die Übertragung beginnt um 20.35 Uhr, wenn Kommentator Hannes Herrmann auf Sendung geht.

Neben der klassischen TV-Übertragung bietet Sky seinen Kunden auch einen Livestream an. Für Kunden via SkyGo oder mit dem monatlich kündbaren SkyTicket.

Lust auf noch mehr europäischen Spitzenfußball? Dann bist du bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Streamingdienst zeigt die Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga live Durch die Kooperation mit Eurosport läuft auf DAZN auch jede Menge Wintersport, Tennis (aktuell die Australian Open) und die Olympischen Spiele 2020. Auch Fans des Kampfsports kommen beim "Netflix des Sports" voll auf ihre Kosten.

Ein Abonnement kostet Euch nur 11,99 Euro im Monat. Das Jahresabo gibt es für 119,99 Euro. Hier geht's zur Anmeldung für den kostenlosen Probemonat.

West Ham gegen Liverpool: Das Nachholspiel heute im Liveticker

Solltet Ihr nicht über das benötigte Abonnement von Sky verfügen, könnt Ihr auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Wir tickern alle Spiele der Premier League mit und liefern somit auch für das Nachholspiel des FC Liverpool in London eine Berichterstattung in Textform. Hier geht's zum Liveticker.

FC Liverpool: Warum gibt es ein Nachholspiel?

Aus Sicht des FC Liverpool steckt ein erfreulicher Hintergrund hinter dem besonderen Termin. Die Partie gegen West Ham United sollte eigentlich am Wochenende um den 21. Dezember stattfinden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der amtierende Champions-League-Sieger allerdings in Katar, um die Klub-WM zu spielen.

Dort gewannen die Reds schließlich den Pokal im Finale gegen Flamengo Rio de Janeiro in der Verlängerung. Den Treffer des Tages erzielte Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino.

FC Liverpool noch immer ungeschlagen in der Premier League

Das Team von Trainer Jürgen Klopp spielt eine unfassbare Saison in der englischen Liga. Nach 23 Spielen steht der LFC bei 22 Siegen und einem Remis. Auf das zweitplatzierte Manchester City sind es schon 16 Punkte Vorsprung, obwohl die Skyblues eine Partie mehr auf dem Konto haben.

Am vergangenen Wochenende gab es aber einen kleinen Dämpfer für die Reds. Gegen Drittligist Shrewsbury Town kam Liverpool nach einer 2:0-Führung nicht über ein 2:2 hinaus und muss daher in ein Wiederholungsspiel. Allerdings wird der Traditionsklub dieses nicht mit der ersten Mannschaft bestreiten.

Demnach kündigte Klopp an, dass im Rückspiel im Anfield vorwiegend U23-Spieler auflaufen werden, um seinen Spielern eine Pause zu gönnen. Hintergrund: Die Partie soll am 4. oder 5. Februar während der eigentlichen Winterpause stattfinden.

"Die Premier League hat uns gebeten, die Winterpause zu respektieren. Das tun wir. Wenn die FA das nicht respektiert, können wir es nicht ändern. Wir werden nicht da sein", sagte Klopp nach dem 2:2 verärgert.

West Ham United - FC Liverpool: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die Teams von Beginn an auflaufen:

West Ham: Randolph - Zabaleta, Diop, Ogbonna, Cresswell, Masuaku - Snodgrass, Rice, Noble - Lanzini, Haller

Randolph - Zabaleta, Diop, Ogbonna, Cresswell, Masuaku - Snodgrass, Rice, Noble - Lanzini, Haller LFC: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Minamino

Klopp muss auf seinen Flügelflitzer Sadio Mane verzichten. Der Senegalese fehlt verletzungsbedingt rund zwei Wochen aus.

© getty

Premier League: Die Tabelle vor dem Nachholspiel