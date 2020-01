Tottenham Hotspur gegen FC Middlesbrough im FA Cup heute live: Das Wiederholungsspiel im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstag trifft Tottenham Hotspur in der dritten Runde des FA Cups auf den FC Middlesbrough. Da das erste Aufeinandertreffen der Teams 1:1 endete, handelt es sich um ein Wiederholungsspiel. SPOX zeigt Euch, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Tottenham Hotspur vs. FC Middlesbrough im FA Cup: Ort und Anpfiff

Das Wiederholungsspiel startet am heutigen Dienstag (14. Januar) um 21.05 Uhr deutscher Zeit. Im Gegensatz zur ersten Partie wird diese Begegnung im Tottenham Hotspur Stadium in London ausgetragen. Die Fußballstätte bietet ein Fassungsvermögen von 62.062 Zuschauern.

Sollte diese Partie ebenfalls unentschieden enden, kommt es zu einer sofortigen Verlängerung mit anschließendem Elfmeterschießen.

Tottenham Hotspur - FC Middlesbrough heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte am FA Cup liegen in dieser Saison beim Streaminganbieter DAZN. So zeigt das "Netlfix des Sports" ab der 3. Runde ausgewählte Spiele live, darunter auch das Wiederholungsspiel ziwschen Tottenham und Middlesbrough.

Neben dem ältesten Pokalwettbewerb der Welt hat DAZN auch noch jede Menge weiteren europäischen Spitzenfußball im Programm. So könnt Ihr die Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga live bei DAZN sehen. Der Streamingdienst besitzt auch die Rechte an zahlreichem US-Sport-Übertragungen (NFL, NBA, MLB und NHL) sowie an ausgewählten Tennis- und Box-Events.

FA Cup: Tottenham gegen Middlesbrough heute im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, die Partie zwischen den Spurs und Middlesbrough live vor Euren Bildschirmen zu verfolgen, seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. In unserem Liveticker bleibt Ihr immer auf dem neuesten Stand und verpasst keine Highlights. Hier geht's zum Liveticker.

Tottenham Hotspur - FC Middlesbrough: Letzte Duelle

Die letzte Pleite der Spurs gegen Middlesbrough geht auf 2008 zurück, damals verloren die Londoner mit 1:2.

Datum Heim Gast Ergebnis 15. Januar 2020 FC Middlesbrough Tottenham Hotspur 1:1 4. Februar 2017 Tottenham Hotspur FC Middlesbrough 1:0 24. September 2016 FC Middlesbrough Tottenham Hotspur 1:2 4. März 2009 Tottenham Hotspur FC Middlesbrough 4:0 16. August 2008 FC Middlesbrough Tottenham Hotspur 2:1

FA Cup: Die Wiederholungsspiele im Überblick

Das Wiederholungsspiel von Manchester United und den Wolverhampton Wanderers am 15. Januar wird ebenfalls von DAZN übertragen. Das erste Spiel bei den Wolves endete torlos 0:0.