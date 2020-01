Premier League: West Ham United gegen Liverpool heute live im TV, Livestream und Liveticker

West Ham United empfängt den FC Liverpool zum Nachholspiel des 18. Spieltags der Premier League. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream sehen könnt.

West Ham gegen Liverpool heute live: Wann und wo findet das Spiel statt?

West Ham United gegen den FC Liverpool findet heute um 20.45 Uhr im London Stadium statt. Das ehemalige Olympia-Stadion, das seit 2016 als Heimstätte der Hammers dient, fasst 60.000 Zuschauer.

Die Partie war ursprünglich für den 21. Dezember angesetzt, wurde aber aufgrund Liverpools Teilnahme an der Klub-Weltmeisterschaft in Katar auf den heutigen Mittwoch verlegt. Schiedsrichter der Partie ist Jonathan Moss.

West Ham gegen Liverpool heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen West Ham und Liverpool kommt heute live und exklusiv in voller Länge auf Sky. Der Pay-TV-Sender hat seit dieser Saison wieder die Rechte an der Premier League in Deutschland.

Die Übertragung startet um 20.35 Uhr auf Sky Sport 1. Kommentator der Partie ist Hannes Herrmann. Wie gewohnt bietet Sky das Spiel auch im Livestream via SkyGo und SkyTicket an.

Premier League heute live: West Ham - Liverpool im Liveticker

SPOX bietet zu allen Premier-League-Spielen einen ausführlichen Liveticker an. So habt Ihr die Möglichkeit, euch auch unterwegs über das Geschehen auf dem Platz ausführlich zu informieren.

West Ham United gegen FC Liverpool heute live im Liveticker

West Ham United - Liverpool: So könnten sie spielen

Das sind die voraussichtlichen Aufstellungen für das Spiel West Ham gegen Liverpool

West Ham United: Randolph - Diop, Ogbonna, Balbuena - Zabaleta, Cresswell - Rice, Noble - Antonio, Haller, Lanzini

Randolph - Diop, Ogbonna, Balbuena - Zabaleta, Cresswell - Rice, Noble - Antonio, Haller, Lanzini FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Origi

Premier League: Die Tabelle vor dem Nachholspiel

Mit einem Sieg könnte Liverpool den Vorsprung auf Verfolger Manchester City auf unglaubliche 19 Punkte ausbauen. Doch West Ham braucht im Abstiegskampf jeden Punkt.