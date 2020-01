Premier League: Tottenham Hotspur gegen FC Liverpool heute live im TV, Livestream und Liveticker

Premier-League-Spitzenreiter FC Liverpool gastiert am 22. Spieltag bei den Tottenham Hotspur in London. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Tottenham gegen Liverpool: Ort, Datum, Anpfiff

Die Tottenham Hotspur empfangen heute Spitzenreiter FC Liverpool zum Topspiel in der Premier League. Anpfiff im Tottenham Hotspur Stadium ist um 18.30 Uhr. Die Arena an der High Road wurde im April 2019 eröffnet und fasst 62.062 Zuschauer.

Schiedsrichter der Partie ist Martin Atkinson.

Premier League: Tottenham vs. Liverpool heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich wieder die Übertragungsrechte der Premier League in Deutschland gesichert, nachdem zuvor Streamingdienst DAZN das Rechtepaket inne hatte.

Sky zeigt somit auch das Spiel zwischen Tottenham und Liverpool live, exklusiv und in voller Länge. Die Übertragung beginnt um 18 Uhr mit den Vorberichten. Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld führt dann zusammen mit Experte Mladen Petric durch die Sendung und wird das Spiel auch kommentieren.

Sky bietet zudem via Sky Go und Sky-Ticket einen Livestream an.

Premier League: 22. Spieltag im Überblick

Tottenham gegen Liverpool ist nicht nur das Topspiel des 22. Spieltags, es ist auch die Neuauflage des Champions-League-Finals aus dem Mai 2019. Zudem ist es auch das Aufeinandertreffen der charismatischen Startrainer Jose Mourinho und Jürgen Klopp.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 10. Januar 21 Uhr Sheffield United West Ham United 11. Januar 13.30 Uhr Crystal Palace FC Arsenal 11. Januar 16 Uhr FC Chelsea FC Burnley 11. Januar 16 Uhr FC Everton Brighton Hove & Albion 11. Januar 16 Uhr Leicester City FC Southampton 11. Januar 16 Uhr Manchester United Norwich City 11. Januar 16 Uhr Wolverhampton Wanderers Newcastle United 11. Januar 18.30 Uhr Tottenham Hotspur FC Liverpool 12. Januar 15 Uhr AFC Bournemouth FC Watford 12. Januar 17.30 Uhr Aston Villa Manchester City

Tottenham gegen Liverpool heute live im Liveticker

SPOX berichtet ausführlich im Liveticker über die Partie. Wer also keine Möglichkeit hat, das Spiel zu sehen, bleibt so trotzdem informiert.

Tottenham gegen Liverpool im Liveticker

Premier League: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag

Liverpool zieht weiter einsam seine Kreise an der Tabellenspitze und hat vor dem 22. Spieltag 13 Punkte Vorsprung auf Verfolger Leicester City bei einem Spiel weniger. Die Spurs rangieren auf Platz 6 und liegen einen Punkt hinter Manchester United.