Premier League: Sergio Agüero rettet Manchester City Sieg in Sheffield

Manchester City hat am 24. Spieltag der Premier League in die Erfolgsspur zurückgefunden. Carlo Ancelottis FC Everton verspielte in der Nachspielzeit eine 2:0-Führung.

Premier League: Die Ergebnisse vom Dienstag

Sheffield United - Manchester City 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Agüero (73.)

Bes. Vorkommnis: Henderson hält Foulelfmeter von Jesus (36.)

FC Everton - Newcastle United 2:2 (1:0)

Tore: 1:0 Kean (30.), 2:0 Calvert-Lewin (54.), 2:1 Lejeune (90.+4), 2:2 Lejeune (90.+6)

Aston Villa - FC Watford 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 Deeney (38.), 1:1 Luis (68.), 2:1 Konsa (90.+5)

AFC Bournemouth - Brighton & Hove Albion 3:1 (2:0)

Tore: 1:0 Wilson (36.), 2:0 Groß (41., ET), 3:0 Wilson (74.), 3:1 Mooy (82.)

Crystal Palace - FC Southampton 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Redmond (22.), 0:2 Armstrong (48.)

Die aktuelle Tabelle der Premier League