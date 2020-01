Premier League: Newcastle United gegen FC Chelsea heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 23. Spieltag der Premier League empfängt Newcastle United den FC Chelsea. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Newcastle United - FC Chelsea: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Spiel findet im St. James' Park in Newcastle statt. Das Stadion bietet Platz für 52.354 Zuschauer und war unter anderem Schauplatz der Europameisterschaft 1996 und des olympischen Fußballturniers 2012.

Anstoß der Partie ist um 18.30 Uhr. Die Partie wird von Schiedsrichter Chris Kavanagh geleitet.

Newcastle gegen Chelsea: Das Spiel heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Premier League liegen in dieser Saison bei Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt das Spiel ab bereits 18.15 Uhr mit Hannes Herrmann als Kommentator.

Neben der Übertragung im TV zeigt Sky das Spiel auch im Livestream via Sky Go. Solltet Ihr kein Sky-Kunde sein, könnt Ihr Euch via Sky Ticket einen Tagespass kaufen, um so das Spiel sehen zu können.

Premier League: Newcastle vs. Chelsea im LIVE-TICKER

Alle Partien der Premier League könnt Ihr auch im SPOX-Liveticker verfolgen. Mit dem Liveticker verpasst Ihr kein Highlight der Partie Newcastle United - FC Chelsea.

Newcastle United - FC Chelsea: Voraussichtliche Aufstellungen

Mit folgenden Aufstellungen könnten die beiden Teams in die Partie starten:

Newcastle United: Dubravka - Hayden, Fernandez, Lascelles, Lejeune, Willems - Ritchie, Shelvey, S. Longstaff, Almiron - Joelinton

Dubravka - Hayden, Fernandez, Lascelles, Lejeune, Willems - Ritchie, Shelvey, S. Longstaff, Almiron - Joelinton FC Chelsea: Kepa - James, Rüdiger, Zouma, Azpilicueta - Barkley, Jorginho, Kovacic - Willian, Abraham, Hudson-Odoi

Premier League: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag

Unabhängig vom Ausgang des Spiels werden die Blues auch nach Ende des Spieltags auf dem vierten Tabellenplatz stehen.