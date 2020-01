Premier League, FC Liverpool: Transfers – Alle Neuzugänge der Reds im Winter

Obwohl der FC Liverpool die Premier League mit großem Abstand anführt, hat der Verein im Winter noch einmal zugeschlagen. Welche Neuzugänge die Reds in der Rückrunde verstärken, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Außerdem verraten wir Euch die kommenden Spiele der Reds und werfen einen Blick auf die aktuelle Tabellensituation.

Premier League: Alle Zugänge des FC Liverpool

Sehr aktiv war der FC Liverpool im Winter nicht - kein Spieler hat den Verein verlassen, nur ein neuer kam hinzu. Das sind die wichtigsten Fakten zum Transfer:

Spieler Alter Abgebender Verein Ablöse Takumi Minamino 24 RB Salzburg 10 Millionen Euro

FC Liverpool, Neuzugänge: Takumi Minamino

Für rund zehn Millionen Euro wechselt Takumi Minamino von Red Bull Salzburg bis 2024 an die Anfield Road. Dabei haben die Reds von einer Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht, der Japaner stünde eigentlich noch bis 2021 bei den Österreichern unter Vertrag.

"Der FC Liverpool ist ein absoluter Topklub, und es ist eine große Ehre für mich, dorthin zu gehen", sagte der 24-Jährige zu seinem Wechsel: "Dort werde ich wieder alles geben, so wie ich es auch beim FC Red Bull Salzburg gemacht habe."

FC Liverpool: Takumi Minamino im Steckbrief

Geburtsdatum 16.01.1995 Geburtsort Izumisano, Osaka Alter 24 Größe 1,74 m Nationalität Japan Position Sturm - Linksaußen Fuß rechts

Premier League, Spielplan: Die nächsten Spiele von Liverpool

In der Premier League steht dem Team von Jürgen Klopp ein echter Klassiker bevor: Am Sonntag spielen die Reds um 17.30 Uhr gegen Manchester United. Das sind die nächsten Spiele in Liga und Pokal:

Datum Uhrzeit Wettbewerb Heim Auswärts So, 19.01.20 17.30 Uhr Premier League FC Liverpool Manchester United Do, 23.01.20 21 Uhr Premier League Wolverhampton Wanderers FC Liverpool So, 26.01.20 18 Uhr FA-Cup Shrewsbury Town FC Liverpool Mi, 29.01.20 20.45 Uhr Premier League West Ham United FC Liverpool Sa, 01.02.20 16 Uhr Premier League FC Liverpool FC Southampton

FC Liverpool gegen Manchester United im Liveticker auf SPOX

Alle Spiele des FC Liverpool könnt Ihr auf SPOX im Liveticker verfolgen. Klickt in unserem Kalender einfach die Begegnung gegen Manchester United an und verpasst keine Aktion.

Premier League: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag

Mit 20 Siegen und einem Unentschieden aus 21 Spielen führt der FC Liverpool die Liga aktuell haushoch an. So sieht die Tabelle in der Premier League aus: