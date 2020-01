Manchester City gegen Manchester United im League Cup heute live: TV, Livestream und Liveticker

Nachdem Manchester City das Halbfinalhinspiel des englischen League Cups mit 3:1 beim Stadtrivalen United gewinnen konnte, kommt es heute zur Entscheidung um den Finaleinzug. SPOX gibt dir die wichtigsten Informationen zum Rückspiel und der Übertragung im TV und Livestream.

Manchester City gegen Manchester United: Datum, Anstoß, Stadion

Das Manchester-Derby findet am heutigen Mittwoch, 29. Januar statt, Anstoß ist um 20.45 Uhr. Da United im Hinspiel Heimrecht hatte, empfängt City die Red Devils nun im Etihad Stadium vor 55.097 Zuschauern.

Manchester City gegen Manchester United heute live im TV und Livestream

Die Rechte für den EFL Cup liegen in Deutschland und Österreich exklusiv beim Streaminganbieter DAZN. Auch das Manchester-Derby wird ausschließlich dort und nicht im TV zu sehen sein. Uli Hebel kommentiert das Spiel, Ralph Gunesch unterstützt ihn als Experte.

Zusätzlich zu den Spielen des League Cups überträgt DAZN auch die Partien des FA Cups und anderer europäischer Pokalwettbewerbe sowie Spiele der Bundesliga, Primera Division, Serie A und Ligue 1. Auch die Champions League und die Europa League findet ihr im Programm von DAZN.

Ein Abonnement für das "Netflix des Sports" kostet pro Monat 11,99 Euro oder für ein gesamtes Jahr 119,99 Euro.

Manchester City - Manchester United heute live im Liveticker

Falls Ihr das Spiel nicht bei DAZN verfolgen könnt, bleibt Ihr auch mit dem SPOX-Liveticker über alle Geschehnisse des Spiels informiert.

Manchester City: Pokalwettbewerbe als Titelchance

In der Meisterschaft kann City in dieser Saison den Titel wahrscheinlich nicht verteidigen, zu groß ist bereits der Rückstand auf Tabellenführer Liverpool. Aber City ist auch Titelträger des League Cups und des FA Cups. Eine erfolgreiche Titelverteidigung der Pokalwettbewerbe bietet die Chance versönliche Saison.

"Die Entschlossenheit war immer da und wir kämpfen, um jeden Wettbewerb zu gewinnen. Jetzt kommt United und die Chance das Finale zu erreichen. Das ist unser nächstes Ziel", erklärte City-Coach Pep Guardiola.

Manchester United: Letzte Energie für das Derby

Für Ole Gunnar Solskjaer könnte das Spiel ein entscheidendes werden, schließlich steht der Coach stark in der Kritik, ein Sieg über den Lokalrivalen und der Einzug in das Finale könnten die Situation deutlich aufwerten.

Sorgen wegen dem straffen Zeitplan macht er sich hingegen nicht: "Es wird eine weitere lange Woche. Es waren zwei unerbittliche Monate und wir haben noch zwei Spiele vor einer kleinen Pause, also werden die Spieler noch Energie für diese beiden Spiele haben."

Manchester City - Manchester United: Bilanz und letzte Derbys

In dieser Saison trafen beide Teams bereits zweimal aufeinander, im Hinspiel und in der Liga. Beide Male konnte dabei das Auswärtsteam gewinnen. Insgesamt kann United aber die bessere Bilanz aufweisen. In 151 Duellen gab es 58 Siege, City kann 46 Erfolge vorweisen. 47 Spiele endeten ohne Sieger.