Liverpool - Everton heute live sehen: FA Cup im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Liverpool dominiert die Premier League nach Belieben und marschiert unter Jürgen Klopp der ersten Meisterschaft seit 30 Jahren entgegen. Am heutigen Sonntag steigen die Reds auch in den FA Cup ein - und zwar mit dem Duell gegen den Stadtrivalen Everton. SPOX gibt Euch alle Informationen darüber, wann und wo Ihr Liverpool gegen Everton heute live im Livestream und im TV sehen könnt.

Liverpool - Everton: Wann und wo findet die FA-Cup-Partie statt?

Das Merseyside-Derby in der 3. Runde des FA Cup findet am heutigen Sonntag, den 5. Januar, um 17.01 Uhr an der Anfiel Road in Liverpool statt.

Dass die Partie nicht um 17 Uhr, sondern eine Minute später stattfindet, hat einen Grund: Im Rahmen der Kampagne "Heads Up" will die englische FA ein Bewusstsein für psychische Probleme schaffen. In der einen Minute Verspätung sollen sich die Fans Gedanken über ihre geistige Gesundheit machen. Die Aktion soll das Bewusstsein dafür schärfen, die psychische Gesundheit mit dem gleichen Stellenwert wie die körperliche Gesundheit zu bedenken.

Liverpool - Everton heute live im TV und Livestream sehen

DAZN überträgt das Spiel zwischen Liverpool und Everton heute live und exklusiv. Im TV wird die Begegnung der beiden Klubs aus Liverpool nicht übertragen.

Die Übertragung auf DAZN beginnt pünktlich mit dem Anpfiff um 17.01 Uhr mit folgendem Team:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Marco Hagemann

Experte: Sebastian Kneißl

Liverpool - Everton heute live sehen: Was ist DAZN?

Liverpool - Everton heute im Liveticker verfolgen

Wer keine Möglichkeit hat, Livebilder von dem Merseyside-Derby zu sehen, hat Glück: SPOX bietet zu der Partie auch einen Liveticker an, bei dem Ihr jederzeit auf dem Laufenden bleibt.

Liverpool - Everton live sehen: Aktuelle Form

Der FC Liverpool ist in England in dieser Saison das Maß aller Dinge. Durch den 2:0-Erfolg am Donnerstag gegen Sheffield United bauten die Reds ihren Vorsprung in der Premier League auf Verfolger Leicester City auf 13 Punkte aus - und das bei einem Spiel weniger. Alles sieht danach aus, dass Jürgen Klopp Liverpool zum ersten Meistertitel nach genau 30 Jahren führen wird.

Everton hat an das letzte Merseyside-Derby keine guten Erinnerungen. Anfang Dezember gingen die Toffees gegen den Lokalrivalen 2:5 unter, anschließend musste Trainer Marco Silva gehen. Unter seinem Nachfolger Carlo Ancelotti hat Everton den Kurs korrigiert und sich stabilisiert. Bis zur knappen 1:2-Niederlage gegen Manchester City am Neujahrstag war Ancelotti als Everton-Trainer in der Liga ungeschlagen geblieben.

Der Ex-Bayern-Trainer schiebt die Favoritenrolle klar an die Reds: "aber bei einem Derby weiß man nie, was passiert. Wir müssen selbstbewusst auftreten und unsere beste Leistung zeigen. Wenn es eine Chance gibt, müssen wir sie ergreifen und weiterkommen. Jeder weiß, wie wichtig der FA Cup ist. Aber als ich das letzte Mal im FA Cup angetreten bin, habe ich ihn gewonnen. Das könnte uns Glück bringen."

Liverpool - Everton: Die letzten Duelle

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 04.12.2019 Premier League Liverpool Everton 5:2 03.03.2019 Premier League Everton Liverpool 0:0 02.12.2018 Premier League Liverpool Everton 1:0 07.04.2018 Premier League Everton Liverpool 0:0 05.01.2018 FA Cup Liverpool Everton 2:1

Liverpool - Everton: Die voraussichtlichen Aufstellungen für die FA-Cup-Partie

Liverpool: Adrian - Hoever, van Dijk, Gomez, Robertson - Henderson, Wijnaldum - Lallana, Salah, Firmino, Elliot

Everton: Pickford - Sidibe, Holgate, Keane, Digne - Davies, Sigurdsson, Walcott, Richarlison - Calvert-Lewin, Kean