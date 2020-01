FC Liverpool schlägt auch Manchester United und baut Tabellenführung aus

Der FC Liverpool hat am 23. Spieltag der Premier League Manchester United mit 2:0 (1:0) besiegt. Virgil van Dijk und Mohamed Salah erzielten die Treffer für die Reds.

Durch die Patzer von Leicester City (1:2 gegen Burnley) und Manchester City (2:2 gegen Crystal Palace) baute Liverpool die Tabellenführung auf 16 Punkte aus. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp hat zudem noch ein Spiel weniger. Das Duell mit West Ham wurde aufgrund der Klub-WM auf den 29. Januar verschoben.

Im Topspiel gegen United war Liverpool die dominierende Mannschaft. United hatte zwar zwei Großchancen durch Pereira (41.) und Martial (59.), die Niederlage an der Anfield Road war jedoch absolut gerechtfertigt.

FC Liverpool werden zwei Tore aberkannt

Liverpool kombinierte nach Belieben und drückte die Red Devils immer wieder tief in die eigene Hälfte. Die Reds erzielten nach der frühen Führung durch van Dijk (14.) sogar noch zwei Tore. Zunächst traf Firmino zum vermeintlichen 2:0 (25.), van Dijk hatte zuvor aber De Gea bei einem Luftduell zu hart angegangen.

In der 36. Minute jubelte Liverpool erneut - doch erneut nur kurz. Wijnaldum traf nach perfektem Zuspiel von Oxlade-Chamberlain, stand dabei aber knapp im Abseits.

In der Schlussphase agierte United wie in den ersten Minuten der Partie noch einmal offensiver und mutiger, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Das Aufbäumen kam zu spät. Stattdessen sorgte Salah kurz vor Schluss nach einem überragenden Zuspiel von Alisson per Konter für die Entscheidung.

Liverpool ist damit seit 39 Ligaspielen ungeschlagen. Nur Chelsea (40 Spiele zwischen 2004 und 2005) und Arsenal (49 zwischen 2003 und 2004) blieben noch länger ohne Niederlage. Am Donnerstag (21 Uhr im LIVETICKER) ist Liverpool zu Gast bei den Wolverhampton Wanderers.