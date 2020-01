FA Cup: Shrewsbury Town gegen FC Liverpool heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Liverpool gastiert am heutigen Sonntag in der vierten Runde des FA Cups bei Drittligist Shrewsbury Town. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier. Außerdem geben wir einen Überblick zu den restlichen Spielen im englischen Pokal.

Shrewsbury Town vs. FC Liverpool: Wann und wo findet die Partie statt?

Das Gastspiel des FC Liverpool bei Shrewsbury Town steigt am heutigen Sonntag (26. Januar) um 18 Uhr. Gespielt wird im Montgomery Waters Meadow in Shrewsbury, welches knapp 10.000 Zuschauern Platz bietet. Als Schiedsrichter ist Andre Marriner im Einsatz.

FA Cup: Die heutigen Spiele im Überblick

Neben dem FC Liverpool sind auch die beiden Klubs aus Manchester im Einsatz. City spielt bereits um 14 Uhr gegen den FC Fulham.

Darüber hinaus trifft der FC Arsenal am morgigen Montag auf den AFC Bournemouth (21 Uhr).

Datum Uhrzei Heim Gast Übertragung 26.01.2020 14 Uhr Manchester City Fulham DAZN 26.01.2020 16 Uhr Tranmere Manchester United DAZN 26.01.2020 18 Uhr Shrewsbury Town Liverpool DAZN

Shrewsbury Town - FC Liverpool heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte am prestigeträchtigsten Pokal Europas liegen in Deutschland und Österreich bei DAZN. Somit könnt Ihr den FC Liverpool in Shrewsbury nur beim Streamingdienst sehen, eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht.

Die Partie begleiten werden Kommentator Uli Hebel und Experte Sebastian Kneißl. Die heutigen Partien von Manchester United und Manchester City laufen ebenfalls auf DAZN.

FC Liverpool zu Gast in Shrewsbury: FA Cup im Liveticker

Wir bieten zu allen heutigen Spielen im FA Cup einen ausführlichen Liveticker an, also auch für das Gastspiel des FC Liverpool bei Shrewsbury Town: hier entlang.

Hier geht's zum heutigen Liveticker-Kalender.

FC Liverpool in der Premier League noch ungeschlagen

Das Team von Jürgen Klopp gibt sich in der Liga weiterhin keine Blöße. Auch am vergangenen Spieltag gewann der FC Liverpool in der Premier League. Gegen die Wolverhampton Wanderers setzten sich die Reds dank eines späten Treffers von Roberto Firmino knapp mit 2:1 durch.

Nach 23 Spieltagen steht Liverpool somit mit 22 Siegen und einem Remis mit großem Abstand auf die Verfolger an der Tabellenspitze.

Für Shrewsbury Town läuft es in der dritten englischen Liga hingegen alles andere als gut. Die Shrews stehen derzeit auf dem 16. Tabellenplatz (von 23 Teams) und werden auch in der nächsten Saison mit großer Wahrscheinlichkeit, sollten sie nicht absteigen, in der Football League One spielen.

FA Cup: Die bisherigen Ergebnisse der 4. Runde

Gleich bei mehreren Spielen gab es keinen Sieger, darunter auch bei Southampton gegen Tottenham, weshalb es einige Wiederholungsspiele gibt. Diese finden am 4. und 5. Februar statt.