FA Cup: Tottenham muss ins Wiederholungsspiel - Leicester City mit Mühe ins Achtelfinale

Tottenham Hotspur muss im FA Cup ins Wiederholungsspiel. Die Spurs kassierten gegen den FC Southampton kurz vor Schluss den Ausgleich zum 1:1 (0:0) und setzten damit ihren Abwärtstrend der vergangenen Wochen fort. Leicester City zog indes am Samstagmittag ins Achtelfinale ein. Der Zweitligist Brentford bereitete den Foxes jedoch viel Mühe. Am Abend gastiert noch der FC Chelsea bei Hull City (ab 18.30 Uhr im Liveticker und live auf DAZN).

Heung-min Son schoss Tottenham nach einer knappen Stunde in Führung, die Saints konterten kurz vor dem Schlusspfiff, als der eingewechselte Soufiane Boufal in der 87. Minute einen fahrlässigen Ballverlust der Spurs gnadenlos ausnutzte und den direkten Gegenstoß mit einem feinen Abschluss in den Winkel zum 1:1 veredelte. Es war sein erster Treffer seit dem Boxing Day 2017.

Damit konnten die Spurs unter dem schon jetzt in der Kritik stehenden Trainer Jose Mourinho nach dem Jahreswechsel lediglich zwei Pflichtspiele gewinnen. Am vergangenen Mittwoch schlug Tottenham knapp das Premier-League-Schlusslicht Norwich, zuvor setzten sich die Spurs im Wiederholungsspiel der 3. Runde im FA Cup gegen Middlesbrough durch.

Anders als die Spurs zog Leicester City bereits am Samstag in die 5. Runde des FA Cups ein. Die Foxes mühten sich gegen Zweitligist Brentford zu einem 1:0 (1:0).

FA Cup: West Ham United blamiert sich bei West Brom

Den einzigen Treffer der Partie erzielte Kelechi Iheanacho in der vierten Minute. Auch Norwich City mit dem deutschen Trainer Daniel Farke ist im Pokal eine Runde weiter. Die Canaries gewannen 2:1 (0:0) beim Premier-League-Rivalen FC Burnley.

West Ham United, das nach zwölf Niederlagen in 23 Premier-League-Spielen droht, im Abstiegskampf zu versinken, blamierte sich zuhause mit 0:1 (0:1) gegen den Zweitligisten West Bromwich Albion. Dabei musste der Außenseiter nach einer Gelb-Roten Karte sogar 20 Minuten in Unterzahl spielen.

FA Cup: Ergebnisse der Samstagsspiele in der 4. Runde