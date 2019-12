Manchester City: Ilkay Gündogan schreibt Premier-League-Titel ab

Ilkay Gündogan von Titelverteidiger Manchester City hat im Kampf um die Meisterschaft in der Premier League mit dem FC Liverpool bereits aufgegeben. "Wir können nicht leugnen, dass das Titelrennen für uns schon zu Ende ist", sagte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler bei BT Sport.

"Also müssen wir jetzt um die Champions-League-Teilnahme kämpfen", sagte Gündogan weiter. Der Abstand der Mannschaft von Star-Coach Pep Guardiola zu Spitzenreiter Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp sei mit 14 Punkten nach 16 Spielen bereits enorm. "Offensichtlich haben wir eine schwere Saison", sagte Gündogan. City sei derzeit "sehr weit" von seiner Topform entfernt.

In der Königsklasse läuft es für die Citizens allerdings besser. Am Mittwoch gelang den Engländern ein souveränes 4:1 bei Dinamo Zagreb, die Guardiola-Elf wurde mit vier Siegen und zwei Unentschieden locker Gruppensieger. "In der Champions League ist alles offen", sagte Gündogan.

Nach zwei Meistertiteln in Serie kam Gündogan aber ins Zweifeln. "Wenn du das Gefühl von Frustration, Wut oder Enttäuschung nicht kennst, dann frage ich mich manchmal: Was ist es wirklich wert, erfolgreich zu sein? Was ist es wert, glücklich zu sein?"