Jürgen Klopp kritisiert Termin-Wahnsinn von Manchester City und Pep Guardiola: "Das ist ein Verbrechen"

Konkurrent Liverpool enteilt, der eigene Assistent weg - dazu stehen zwei Spiele in nicht einmal 48 Stunden auf dem Programm: Pep Guardiola hat mit Manchester City vor dem Jahreswechsel einige Probleme zu lösen. Auf seiner Seite: Reds-Manager Jürgen Klopp.

Kurz vor Heiligabend schrieb Pep Guardiola einen Brief. Allerdings teilte er dabei nicht dem Weihnachtsmann seine Geschenkwünsche zum Fest mit, sondern machte seinem Ärger Luft. Der Adressat: Die Premier League.

Denn in diesem Jahr trifft der Weihnachtswahnsinn rund um den traditionellen englischen Boxing Day am 26. Dezember Guardiola mit Titelverteidiger Manchester City knüppeldick. Innerhalb von nicht einmal 48 Stunden muss der vom FC Liverpool abgehängte Meister gegen die Wolverhampton Wanderers (Freitag/20.45 Uhr im Liveticker) und Sheffield United (Sonntag/19.00 Uhr im Liveticker) antreten.

Klopp über Termin-Wahnsinn: "Das ist absolut nicht in Ordnung"

"Ich habe mich nur bedankt", sagte Guardiola auf sein Schreiben angesprochen mit einer gehörigen Portion Süffisanz: "Ich weiß eines ganz genau: Weniger als 48 Stunden zwischen zwei Spielen zu haben, ist nicht das perfekte Timing."

So hatte das Weihnachtsprogramm der Citizens auch nicht viel mit Besinnlichkeit zu tun. Training am 23. und 24. Dezember, frei am 25. Dezember, Training am 26. Dezember, Spiele am 27. und 29. Dezember. Ach ja, am Neujahrstag geht es gegen den FC Everton.

Zur Seite sprang Guardiola ausgerechnet Jürgen Klopp, Teammanager des Tabellenführers aus Liverpool. "Das ist absolut nicht in Ordnung", sagte der ehemalige Dortmunder Meistercoach, der mit seinem Klub am 2. Weihnachtsfeiertag das Spitzenspiel bei Leicester City absolvieren musste: "Kein Trainer hat Probleme damit, am Boxing Day zu spielen. Aber am 27. und 29. zu spielen, das ist ein Verbrechen. Jedes Jahr ist es dasselbe, aber wir können sagen, was wir wollen - es interessiert niemanden."

Mit der Terminhatz kennt sich Klopp aus, einen Tag vor dem Halbfinale der Klub-WM mussten die Reds im League Cup antreten, dort verlor eine bessere Nachwuchself 0:5 bei Aston Villa.

Premier League: Die schnellsten Spieler der laufenden Saison © getty 1/51 Die Premier League gilt bekanntlich als eine der schnellsten Ligen der Welt, was natürlich auch an den Spielern liegt. Zu diesem Anlass hat SPOX mithilfe von opta ein Ranking zusammengestellt - gemessen am Top-Speed der PL-Profis in dieser Saison. © getty 2/51 PLATZ 50 - Ben Chilwell (Leicester City): 34.65 km/h. © getty 3/51 PLATZ 49 - Davinson Sanchez (Tottenham Hotspur): 34.66 km/h. © getty 4/51 PLATZ 48 - Virgil van Dijk (FC Liverpool): 34.72 km/h. © getty 5/51 PLATZ 47 - James McCarthy (Crystal Palace): 34.73 km/h. © getty 6/51 PLATZ 46 - Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur): 34.75 km/h. © getty 7/51 PLATZ 45 - Wesley (Aston Villa): 34.77 km/h. © getty 8/51 PLATZ 44 - Solly March (Brighton & Hove Albion): 34.82 km/h. © getty 9/51 PLATZ 43 - Willian (FC Chelsea): 34.83 km/h. © getty 10/51 PLATZ 41 - Nicolas Pepe (FC Arsenal): 34.85 km/h. © getty 11/51 PLATZ 41 - Steve Cook (AFC Bournemouth): 34.85 km/h. © getty 12/51 PLATZ 40 - Richarlison (FC Everton): 34.86 km/h. © getty 13/51 PLATZ 39 - Andre Gray (FC Watford): 34.88 km/h. © getty 14/51 PLATZ 38 - Dominic Calvert-Lewin (FC Everton): 34.89 km/h. © getty 15/51 PLATZ 37 - Pablo Zabaleta (West Ham United): 35 km/h. © getty 16/51 PLATZ 36 - John Fleck (Sheffield United): 35.07 km/h. © getty 17/51 PLATZ 35 - Issa Diop (West Ham United): 35.11 km/h. © getty 18/51 PLATZ 34 - Pierre-Emerick Aubameyang (FC Arsenal): 35.15 km/h. © getty 19/51 PLATZ 33 - Jamal Lewis (Norwich City): 35.19 km/h. © getty 20/51 PLATZ 31 - Wilfried Zaha (Crystal Palace): 35.21 km/h. © getty 21/51 PLATZ 31 - Cesar Azpilicueta (FC Chelsea): 35.21 km/h. © getty 22/51 PLATZ 30 - Jamaal Lascelles (Newcastle United): 35.22 km/h. © getty 23/51 PLATZ 29 - Callum Hudson-Odoi (FC Chelsea): 35.21 km/h. © getty 24/51 PLATZ 28 - Ben Godfrey (Norwich City): 35.32 km/h. © getty 25/51 PLATZ 27 - Callum Wilson (AFC Bournemouth): 35.34 km/h. © getty 26/51 PLATZ 26 - Tyrone Mings (Aston Villa): 35.38 km/h. © getty 27/51 PLATZ 24 - Martin Kelly (Crystal Palace): 35.41 km/h. © getty 28/51 PLATZ 24 - Nathan Redmond (FC Southampton): 35.41 km/h. © getty 29/51 PLATZ 23 - Ryan Fredericks (West Ham United): 35.46 km/h. © getty 30/51 PLATZ 22 - Lys Mousset (Sheffield United): 35.53 km/h. © getty 31/51 PLATZ 21 - Jan Bednarek (FC Southampton): 35.6 km/h. © getty 32/51 PLATZ 20 - DeAndre Yedlin (Newcastle United): 35.61 km/h. © getty 33/51 PLATZ 19 - Trezeguet (Aston Villa): 35.76 km/h. © getty 34/51 PLATZ 18: Jordan Ayew (Crystal Palace): 35.98 km/h. © getty 35/51 PLATZ 17 - Daniel James (Manchester United): 36.04 km/h. © getty 36/51 PLATZ 16 - Teemu Pukki (Norwich City): 36.13 km/h. © getty 37/51 PLATZ 15 - Adama Traore (Wolverhampton Wanderers): 36.2 km/h. © getty 38/51 PLATZ 14 - Jack Grealish (Aston Villa): 36.25 km/h. © getty 39/51 PLATZ 13 - Benjamin Mendy (Manchester City): 36.27 km/h. © getty 40/51 PLATZ 12 - Philip Billing (AFC Bournemouth): 36.29 km/h. © getty 41/51 PLATZ 11 - Marcus Rashford (Manchester United): 36.32 km/h. © getty 42/51 PLATZ 9 - Miguel Almiron (Newcastle United): 36.39 km/h. © imago images 43/51 PLATZ 9 - John Lundstram (Sheffield United): 36.39 km/h. © getty 44/51 PLATZ 8 - Ismaila Sarr (FC Watford): 36.48 km/h. © getty 45/51 PLATZ 7 - Frederic Guilbert (Aston Villa): 36.61 km/h. © getty 46/51 PLATZ 6 - Allan Saint-Maximin (Newcastle United): 36.76 km/h. © getty 47/51 PLATZ 5 - Björn Engels (Aston Villa): 36.91 km/h. © getty 48/51 PLATZ 4 - Kyle Walker (Manchester City): 36.94 km/h. © getty 49/51 PLATZ 3 - Phil Foden (Manchester City): 37.12 km/h. © getty 50/51 PLATZ 2 - Shane Long (FC Southampton): 37.35 km/h. © getty 51/51 PLATZ 1 - Caglar Söyüncü (Leicester City): 37.55 km/h.

Pep Guardiola nach Arteta-Abgang: "Müssen jetzt alle mehr arbeiten"

Zu solchen Mitteln muss Guardiola nicht greifen, dennoch hat auch der Spanier einiges neuzuordnen. Sein langjähriger Assistent Mikel Arteta heuerte am vergangenen Samstag beim Ligakonkurrenten FC Arsenal um Ex-Nationalspieler Mesut Özil an.

Man habe zwar bereits das letzte Spiel weitgehend ohne ihn vorbereitet, aber das verbleibende Trainerteam "müsse jetzt das mitmachen, was er gemacht hat", sagte Guardiola. Arteta hatte seinem einstigen Teamkollege beim FC Barcelona seit 2016 assistiert. "Wir müssen jetzt alle ein bisschen mehr arbeiten", sagte Guardiola.

Bei City war Arteta vor allem im individuellen Training mit den Stars involviert. Auch dem deutschen Nationalspieler Leroy Sane half Arteta nach dessen anfänglichen Problemen in Manchester in die Spur - und hinterlässt bei den Citizens nun eine Lücke.