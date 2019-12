Wolverhampton Wanderers gegen Manchester City heute live im TV, Livestream und Liveticker

Manchester City gastiert am heutigen Freitag zum Abschluss des 19. Spieltags der Premier League bei den Wolverhampton Wanderers. SPOX zeigt Euch, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am vergangenen Spieltag setzte sich Manchester City im Verfolgerduell mit 3:1 gegen Leicester City durch. Gegen Wolverhampton will das Team von Pep Guardiola den nächsten Dreier holen.

Wolverhampton Wanderers - Manchester City: Anpfiff, Ort, Schiedsrichter

Die Partie steigt ein Tag nach dem großen Boxing Day, also am 27. Dezember, um 20.45 Uhr deutscher Zeit. Austragungsort ist das Molineux Stadium in den West Midlands, welches eine Kapazität von 31.700 Plätzen aufweist. Die Partie leiten wird Schiedsrichter Martin Aktinson.

Wolverhampton Wanderers vs. Manchester City heute live im TV und Livestream

Die Premier League wird exklusiv von Bezahlsender Sky übertragen, der somit auch die Partie zwischen den Wolverhampton Wanderers und Manchester City überträgt. Ab 20.30 Uhr, also 15 Minuten vor Anpfiff, geht dann Kommentator Joachim Hebel auf Sendung.

Sky-Kunden können zudem auf einen Livestream via SkyGo zurückgreifen. Mit dem monatlich kündbaren Sky Ticket könnt Ihr Euch zudem einen Tagespass sichern, solltet Ihr nicht über das Abonnement verfügen.

Wolverhampton Wanderers gegen Manchester City heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die Partie zwischen den Wolverhampton Wanderers und Manchester City vor den Bildschirmen zu sehen, ist bei SPOX an der richtigen Adresse. In unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr kein Highlight und bleibt immer auf dem Laufenden - hier entlang.

© getty

Wolverhampton - Manchester City: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die Trainer aufstellen:

Wolves: Rui Patricio - Dendoncker, Coady, Saiss - Doherty, Ruben Neves, Joao Moutinho, Jonny Otto - Traoré, Raul Jiminez, Diogo Jota

Rui Patricio - Dendoncker, Coady, Saiss - Doherty, Ruben Neves, Joao Moutinho, Jonny Otto - Traoré, Raul Jiminez, Diogo Jota ManCity: Ederson - Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy - De Bruyne, Gündogan, Bernardo Silva - Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling

Boxing Day: Die Ergebnisse des 19. Spieltags

So spielten die anderen Teams am Boxing Day:

26. Dezember Begegnung Ergebnis Tottenham - Brighton 2:1 Bournemouth - Arsenal 1:1 Sheffield United - Watford FC 1:1 Chelsea - Southampton 0:2 Aston Villa - Norwich City 1:0 Crystal Palace - West Ham 2:1 Everton - Burnley 1:0 ManUnited - Newcastle 4:1 Leicester - Liverpool 0:4 27 Dezember Begegnung Wolverhampton - ManCity

Premier League: Die aktuelle Tabelle