West Ham United gegen FC Arsenal heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Montag gastiert der FC Arsenal bei West Ham United in der Premier League. Wann und wo Ihr die Begegnung heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Nach der Entlassung von Trainer Unai Emery lief es für den FC Arsenal in den vergangenen zwei Spielen nicht wirklich besser. Zuletzt verlor das Team von Interimscoach Frederik Ljunberg gegen Brighton & Hove Albion knapp mit 1:2. Gegen West Ham United, das auf Platz 16 rangiert, soll der erste Sieg unter seiner Leitung eingefahren werden.

West Ham United vs. FC Arsenal: Austragungsort und Anpfiff

West Ham United und Arsenal schließen den 16. Spieltag der Premier League ab. Die Partie wird um 21 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Austragungsort ist das Olympiastadion in London, welches 60.000 Zuschauern einen Platz bietet. Es handelt sich also um ein Derby.

FC Arsenal nach Entlassung von Unai Emery auf Trainersuche: Das sind die Kandidaten © getty 1/21 Nach der 1:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt hat sich der FC Arsenal von Trainer Unai Emery getrennt. Der bisherige Co-Trainer Freddie Ljungberg übernimmt interimsweise, der Klub sucht jedoch einen Nachfolger. Das sind die Kandidaten. © imago images 2/21 FREDDIE LJUNGBERG: Im Juli dieses Jahres installierte Arsenal den ehemaligen Gunners-Star und Fanliebling als Co-Trainer von Unai Emery. Nun, fast fünf Monate später ist der Schwede Cheftrainer. 2018/19 trainierte er Arsenals U23. © getty 3/21 Davor war er Co-Trainer unter Andries Jonker beim VfL Wolfsburg. Er genießt hohes Ansehen, der Klub gab jedoch direkt bekannt, sich nach einem anderen Trainer umzusehen. Vielleicht darf er im Erfolgsfall aber bis zum Sommer im Amt bleiben. © getty 4/21 MIKEL ARTETA: Auch er spielte für Arsenal, von 2011 bis 2016. 2014 übernahm er sogar das Kapitänsamt. Seit seinem Karriereende 2016 arbeitet er für Manchester City als Co-Trainer von Pep Guardiola. © getty 5/21 Guardiola lobt Arteta in höchsten Tönen. Arteta ist bis 2021 an City gebunden, dürfte den Klub aber wohl im Falle eines Angebots verlassen. Der ehemalige Arsenal-Boss Ivan Gazidis (heute AC Milan) wollte Arteta schon 2018 als Cheftrainer installieren. © getty 6/21 PATRICK VIEIRA: Er trägt wie Ljungberg die Gunners-Identität aus erfolgreichen Wenger-Zeiten in sich. Vieira spielte zwischen 1996 und 2005 für Arsenal und gehörte zum legendären Invincibles-Kader. © getty 7/21 Aktuell steht der Franzose bei OGC Nizza bis 2021 unter Vertrag. Laut Telegraph soll der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler aber den neuen MLS-Klub von David Beckham, Miami Inter, im Sommer übernehmen. Es habe bereits Gespräche gegeben. © getty 8/21 MAURICIO POCHETTINO: Gerade bei Tottenham Hotspur entlassen, jetzt direkt zum FC Arsenal? Klingt utopisch. Dennoch nennt der Telegraph den Argentinier als ernsthaften Kandidaten, er sei sogar der Wunschkandidat der Arsenal-Bosse. © getty 9/21 Fraglich jedoch, ob Pochettino nach sechs Jahren als Spurs-Coach zum Erzrivalen wechseln würde. In vergangenen Interviews schloss er ein Engagement beim FC Arsenal entschieden aus. © getty 10/21 EDDIE HOWE: Er war wie Arteta schon vor Emerys Amtsantritt im Gespräch bei den Gunners. Der 42-Jährige trainiert seit 2012 den FC Bournemouth und entwickelte die Cherries vom Drittligisten zu einem ernsthaften Europapokal-Anwärter. © getty 11/21 Bournemouth wollte seinen Erfolgstrainer schon 2018 nicht ohne weiteres abgeben. Arsenal müsste für ihn wohl eine hohe Ablösesumme zahlen. Zudem erscheint ein Wechsel während der laufenden Spielzeit unwahrscheinlich. © getty 12/21 BRENDAN RODGERS: Der ehemalige Liverpool-Coach ist durch seinen Erfolg mit Leicester City auf der Insel in aller Munde. Rodgers wird fast immer genannt, wenn es um mögliche Trainerwechsel in der Premier League geht. © getty 13/21 Aber: Ein Wechsel des 46 Jahre alten Nordiren inmitten der Saison ist unwahrscheinlich. Sein Vertrag läuft bis 2022. Noch dazu zahlte Leicester rund zehn Millionen Euro, um Rodgers von Celtic Glasgow loszueisen. Er wäre wohl nicht billig. © getty 14/21 NUNO ESPIRITO SANTO: Auch der ehemalige Torhüter steht aktuell bei einem Ligakonkurrenten unter Vertrag. Er selbst machte die Wolverhampton Wanderers (5.) auch tatsächlich zu einem direkten Konkurrenten von Arsenal (8.). © getty 15/21 Santo ist laut BBC einer der heißesten Kandidaten auf den vakanten Posten bei Arsenal. Mehreren englischen Medienberichten zufolge wäre der Portugiese nicht abgeneigt, würde er die Freigabe der Wolves erhalten. © getty 16/21 MASSIMILIANO ALLEGRI: Er wäre eine Sofort-Lösung. Seit diesem Sommer ist der Erfolgstrainer ohne Verein. Nach fünf Jahren bei Juventus Turin, in denen er elf Titel holte, war Schluss. Allegri wurde bereits als Bayern- und United-Trainer gehandelt. © getty 17/21 Der Italiener soll allerdings auf sein Sabbatjahr bis zum Sommer 2020 bestehen. Ein zeitnahes Engagement in London gilt als unwahrscheinlich, zumal sein Englisch nicht als das beste gilt. © getty 18/21 CARLO ANCELOTTI: Auch Allegris Landsmann Ancelotti wurde schon als möglicher Nachfolger von Emery genannt. Er zählt allerdings nur zum erweiterten Kandidatenkreis. Aktuell steht Ancelotti nämlich bei SSC Neapel unter Vertrag (bis 2021). © getty 19/21 Ancelotti ist bei Napoli umstritten. Der Vizemeister ist aktuell Siebter und hinkt den Erwartungen deutlich hinterher. Die offensive Spielweise und seine PL-Erfahrung sprächen für ihn, sein hohes Gehalt und seine jüngsten Misserfolge gegen ihn. © getty 20/21 ERIK TEN HAG: Der Ajax-Coach gilt als einer der begehrtesten Trainer Europas. Auch der FC Bayern soll sich intensiv mit einer Verpflichtung des Niederländers im Sommer beschäftigen. Denn einen vorzeitigen Wechsel schloss ten Hag aus. © getty 21/21 Somit wäre er auch für Arsenal kein Thema vor dem Sommer. Dennoch brachte BBC den 49-Jährigen bei Arsenal ins Gespräch.

West Ham United - FC Arsenal heute live im TV und Livestream

In Deutschland und Österreich gibt es nur eine Möglichkeit, West Ham gegen Arsenal live zu sehen - und diese lautet Sky. Der Bezahlsender hat sich die exklusiven Übertragungsrechte an der Premier League gesichert. Darüber hinaus bietet Sky seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Außerdem könnt Ihr euch einen Tagespass über SkyTicket holen.

West Ham United gegen FC Arsenal heute im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, die Partie vor Euren Bildschirmen zu verfolgen, könnt Ihr auf SPOX zurückgreifen. In unserem ausführlichen Liveticker bleibt Ihr immer auf dem Laufenen und verpasst somit keine Tore - hier entlang.

West Ham United - FC Arsenal: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die beiden Trainer aufstellen:

West Ham: Martin - Cresswell, Diop, Ogbonna, Fredericks - Fornals, Rice, Noble, Snodgrass - Anderson - Antonio

Martin - Cresswell, Diop, Ogbonna, Fredericks - Fornals, Rice, Noble, Snodgrass - Anderson - Antonio Arsenal: Leno - Tierney, Luiz, Sokratis, Bellerin - Xhaka, Guendouzi - Saka, Özil, Aubameyang - Lacazette

Premier League: Die aktuelle Tabelle

