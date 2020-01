Wer zeigt / überträgt Manchester City - Everton heute live im TV und Livestream?

Manchester City läuft einer Titelverteidigung in der Premier League weit hinterher. Gegen Everton will die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola den Rückstand auf Liverpool, das erst einen Tag später im Einsatz ist, ein wenig verkürzen. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel der Citizens verfolgen könnt.

14 Zähler beträgt aktuell der Rückstand ManCitys auf den FC Liverpool. Für Guardiola ist deswegen der Zug in Richtung Titelverteidigung bereits abgefahren. Der BBC sagte er zuletzt, dass der Vorsprung zu groß sei.

Stattdessen will man Platz zwei in der Liga sichern. Dafür soll zuhause an Neujahr Everton geschlagen werden.

Wer zeigt / überträgt Manchester City gegen Everton heute live im TV und Livestream?

Die Premier League könnt Ihr ausschließlich live bei Sky sehen. Der Pay-TV-Sender hält die Rechte an den Spielen englischen Beletage und zeigt alle 380 Spiele als Einzelspiel oder in der Konferenz.

Über den Neujahrstag laufen daher ab 13.20 Uhr die Konferenzen zu den Premier-League-Spielen des 21. Spieltags. Manchester City gegen Everton ist dabei eine von drei Begegnungen, die ab 18.30 Uhr in Ausschnitten gezeigt werden. Darüber hinaus läuft die Partie auch als Einzelspiel.

Über Sky Go hat Sky auch einen Livestream im Angebot.

Premier League: 21. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 1. Januar 13.30 Uhr Brighton & Hove Albion FC Chelsea 1. Januar 13.30 Uhr Burnley Aston Villa 1. Januar 16 Uhr Newcastle United Leicester CIty 1. Januar 16 Uhr Watford FC Wolverhampton Wanderers 1. Januar 16 Uhr FC Southampton Tottenham Hotspur 1. Januar 18.30 Uhr West Ham United Bournemouth 1. Januar 18.30 Uhr Manchester City Everton 1. Januar 18.30 Uhr Norwich City Crystal Palace 1. Januar 21 Uhr Arsenal Manchester United 2. Januar 21 Uhr Liverpool FC Sheffield United

Manchester City vs. Everton: Premier League im Liveticker

Ihr könnt die Partie nicht im Bewegtbild verfolgen? Kein Problem. Bei SPOX verpasst Ihr ebenfalls nichts. Wir haben zu allen Premier-League-Spielen am ersten Tag 2020 einen eigenen Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker zwischen Manchester City und Everton.

