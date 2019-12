Premier League: Manchester City - Leicester City im LIVE-TICKER

In der Premier League steht heute ein packendes Verfolgerduell im Kampf um den Titel an: Titelverteidiger Manchester City trifft auf Leicester City - der Tabellendritte empfängt den Zweiten, den Überraschungsmeister von 2016. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Manchester City - Leicester City heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Foxes haben von ihren letzten zehn Spielen überragende neun gewonnen, lediglich gegen Norwich gelang zuletzt nur ein 1:1. Der beste Torjäger auf der Insel heißt Jamie Vardy, der 32-Jährige hat in 17 Spielen 16-mal genetzt. Zum Vergleich: Bei den Citizens führen Sergio Agüero und Raheem Sterling mit je neun Toren die interne Torschützenliste an.

Vor Beginn: Von der Strahlkraft her ist Manchester City klar der größere Verein, aber Leicester spielt nach dem Meistertitel von 15/16 erneut eine überragende Saison - wäre der FC Liverpool nicht schon so weit enteilt, könnten sie sich erneut Chancen auf den Titel ausmalen. Vier Punkte Vorsprung auf die Guardiola-Elf hat das Team von Manager Brendan Rodgers - es geht also vor allem darum, den Verfolger auf Distanz zu halten. Die Reds haben an der Spitze schon zehn Punkte Vorsprung.

Vor Beginn: Anpfiff des Spiels ist 18.30 Uhr, Austragungsort des Spiels ist das Etihad Stadium in Manchester.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Spitzenspiel des 18. Spieltags der Premier League: Manchester City gegen Leicester City.

Manchester City vs. Chelsea: Mögliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy - Rodrigo, Gündogan, de Bruyne - B. Silva, Jesus, Sterling

Ederson - Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy - Rodrigo, Gündogan, de Bruyne - B. Silva, Jesus, Sterling Leicester City: Schmeichel - Pereira, Soyuncu, Evans, Chilwell - Perez, Tielemans, Ndidi, Maddison, Barnes - Vardy

Golden-Shoe-Ranking 2019/20: CR7 weit hinter Messi - Bundesliga dominiert die Top-3 © getty 1/39 Auch in diesem Jahr kürt die European Sports Media Europas besten Torjäger mit dem goldenen Schuh. Während es Cristiano Ronaldo kurz vor dem Jahreswechsel das erste Mal überhaupt ins Ranking geschafft hat, dominiert die Bundesliga die Top-3. © getty 2/39 Ausschlaggebend für die Platzierung im Golden-Shoe-Ranking ist nicht nur die Anzahl der Tore, sondern auch die Liga. Die Top-5-Ligen haben z.B. einen Faktor 2, mit dem die Anzahl der Tore multipliziert wird. Daraus ergibt sich der ausschlaggebende Wert. © getty 3/39 PLATZ 37: u.a. MARCO REUS (BVB), HARRY KANE (Tottenham), SADIO MANE (Liverpool) - Tore: 9, Liga-Faktor: 2, Wert: 18. © imago images 4/39 PLATZ 33: JAROSLAW NIEZGODA (Legia Warschau, Polen), Tore: 13, Liga-Faktor: 1,5, Wert: 19,5. © getty 5/39 PLATZ 33: MARKUS ROSENBERG (Malmö FF, Schweden) - Tore: 13, Liga-Faktor: 1,5, Wert: 19,5 © imago images 6/39 PLATZ 33: CHRISTOPH MONSCHEIN (Austria Wien, Österreich) - Tore: 13, Liga-Faktor: 1,5, Wert: 19,5. © imago images 7/39 PLATZ 33: NIKOLA DJURDJIC (Hammarby IF, Schweden) - Tore: 13, Liga-Faktor: 1,5, Wert: 19,5. © getty 8/39 PLATZ 27: MOUSSA DEMBELE (Olympique Lyon, Frankreich) - Tore: 10, Liga-Faktor: 2, Wert: 20. © getty 9/39 PLATZ 27: MARCUS RASHFORD (Manchester United, England) - Tore: 10, Liga-Faktor: 2, Wert: 20. © getty 10/39 PLATZ 27: JOAO PEDRO (Cagliari, Italien) - Tore: 10, Liga-Faktor: 2, Wert: 20. © getty 11/39 PLATZ 27: ROMELU LUKAKU (Inter Mailand, Italien) - Tore: 10, Liga-Faktor: 2, Wert: 20. © getty 12/39 PLATZ 27: ROUWEN HENNINGS (Fortuna Düsseldorf, Deutschland) - Tore: 10, Liga-Faktor: 2, Wert: 20. © getty 13/39 PLATZ 27: CRISTIANO RONALDO (Juventus, Italien) - Tore: 10, Liga-Faktor: 2, Wert: 20. © getty 14/39 PLATZ 19: MUAMER TANKOVIC (Hammarby, Schweden) - Tore: 14, Liga-Faktor: 1,5, Wert: 21. © imago images 15/39 PLATZ 19: MIRKO MARIC (NK Osijek, Kroatien) - Tore: 14, Liga-Faktor: 1,5, Wert: 21. © imago images 16/39 PLATZ 19: ROBIN SÖDER (Hammarby, Schweden) - Tore: 14, Liga-Faktor: 1,5, Wert: 21. © getty 17/39 PLATZ 19: PATSON DAKA (RB Salzburg, Österreich) - Tore: 14, Liga-Faktor: 1,5, Wert: 21. © imago images 18/39 PLATZ 19: DIEUMERCI MBOKANI (Royal Antwerpen, Belgien) - Tore: 14, Liga-Faktor: 1,5, Wert: 21. © twitter.com/fcgomel 19/39 PLATZ 19: VITALY KVASHUK (FK Gomel, Weißrussland) - Tore: 14, Liga-Faktor: 1,5, Wert: 21. © imago images 20/39 PLATZ 19: STANISLAV DRAGUN (BATE Borisov, Weißrussland) - Tore: 14, Liga-Faktor: 1,5, Wert: 21. © imago images 21/39 PLATZ 19: TORGEIR BÖRVEN (Odds BK, Norwegen) - Tore: 21, Liga-Faktor: 1, Wert: 21. © getty 22/39 PLATZ 15: WISSAM BEN YEDDER (AS Monaco, Frankreich) - Tore: 11, Liga-Faktor: 2, Wert: 22. © getty 23/39 PLATZ 15: PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (FC Arsenal, England) - Tore: 11, Liga-Faktor: 2, Wert: 22. © imago images 24/39 PLATZ 15: TOMISLAV KIS (Zalgiris Vilnius, Litauen) - Tore: 22, Liga-Faktor: 1, Wert: 22. © getty 25/39 PLATZ 15: TAMMY ABRAHAM (FC Chelsea, England) - Tore: 11, Liga-Faktor: 2, Wert: 22. © getty 26/39 PLATZ 12: JUNIOR MORAES (Shakhtar Donetsk, Ukraine) - Tore: 15, Liga-Faktor: 1,5, Wert: 22,5. © imago images 27/39 PLATZ 12: MOHAMED BUYA TURAY (Djurgardens IF, Schweden) - Tore: 15, Liga-Faktor: 1,5, Wert: 22,5. © getty 28/39 PLATZ 12: JEAN-PIERRE NSAME (BSC Young Boys Bern, Schweiz) - Tore: 15, Liga-Faktor: 1,5, Wert: 22,5. © getty 29/39 PLATZ 9: KARIM BENZEMA (Real Madrid, Spanien) - Tore: 12, Liga-Faktor: 2, Wert: 24. © getty 30/39 PLATZ 9: ERLING HAALAND (RB Salzburg, Österreich) - Tore: 16, Liga-Faktor: 1,5, Wert: 24. © getty 31/39 PLATZ 9: LIONEL MESSI (FC Barcelona, Spanien) - Tore: 12, Liga-Faktor: 2, Wert: 24. © getty 32/39 PLATZ 7: KAMIL WILCZEK (Bröndby IF, Dänemark) - Tore: 17, Liga-Faktor: 1,5, Wert: 25,5. © getty 33/39 PLATZ 7: SHON WEISSMAN (Wolfsberger AC, Österreich) - Tore: 17, Liga-Faktor: 1,5, Wert: 25,5. © vk.com/energetikbgu 34/39 PLATZ 6: ILIA SHKURIN (Energetik-BGU Minsk, Weißrussland) - Tore: 19, Liga-Faktor: 1,5, Wert: 28,5. © imago images 35/39 PLATZ 5: ERIK SORGA (FC Flora Tallinn, Estland) - Tore: 31, Liga-Faktor: 1, Wert: 31. © getty 36/39 PLATZ 4: JAMIE VARDY (Leicester City, England) - Tore: 16, Liga-Faktor: 2, Wert: 32. © getty 37/39 PLATZ 3: CIRO IMMOBILE (Lazio Rom, Italien) - Tore: 17, Liga-Faktor: 2, Wert: 34. © getty 38/39 PLATZ 2: TIMO WERNER (RB Leipzig, Deutschland) - Tore: 18, Liga-Faktor: 2, Wert: 36. © getty 39/39 PLATZ 1: ROBERT LEWANDOWSKI (FC Bayern, Deutschland) - Tore: 19, Liga-Faktor: 2, Wert: 38.

Manchester City gegen Leicester: Die letzten Duelle im Überblick

Von den letzten fünf Aufeinandertreffen hat Manchester City drei gewonnen, einmal gab es ein Remis, einmal triumphierte Leicester.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Premier League 06.05.2019 Manchester City Leicester City 1:0 Premier League 26.12.2019 Leicester City Manchester City 2:1 League Cup 18.12.2018 Leicester City Manchester City 1:3 n.E. Premier League 10.02.2018 Manchester City Leicester City 5:1 League Cup 19.12.2017 Leicester City Manchester City 1:1 n.V.

Premier League: Die Tabelle vor dem 18. Spieltag

