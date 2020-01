Premier League heute live: FC Arsenal gegen Manchester United live im TV und Livestream sehen

Im Topspiel am heutigen Mittwoch in der Premier League trifft der nach wie vor kriselnde FC Arsenal auf Manchester United. Wo Ihr die Partie zwischen den Gunners und den Red Devils heute live im TV oder im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Erlebe mit dem Carabao Cup und dem FA Cup Spitzenfußball aus England und sichere Dir jetzt Deinen Gratismonat auf DAZN.

Neuer Trainer, altes Leid: Beim FC Arsenal ist der positive Effekt des Trainerwechsels von Unai Emery auf Mikel Arteta bislang ausgeblieben. Nachdem die Gunners unter Interimstrainer Freddie Ljungberg nur eines von fünf Spielen in der Premier League für sich entscheiden konnten, folgten in den ersten beiden Spielen unter Arteta ein Remis gegen Bournemouth und eine knappe Niederlage gegen Chelsea.

Mittlerweile sind die Gunners auf Rang zwölf abgerutscht, der Rückstand auf Platz fünf, der sicher zur Teilnahme an der Europa League berechtigt, beträgt sieben Punkte. Dort rangiert aktuell der heutige Gegner der Gunnners, Manchester United. Die Red Devils kamen Anfang Dezember bis auf zwei Ausrutscher gegen Everton und Watford in Fahrt und gewannen zuletzt vier von sechs Spielen. Die Formkurve spricht demnach für United.

Premier League heute live: Arsenal vs. Manchester United im TV und Live-Stream

Seit dieser Saison ist die Premier League in Deutschland live und exklusiv im Pay-TV zu sehen. Nachdem zuvor der Streamingdienst DAZN drei Jahre lang ausgewählte Spiele der Premier League gezeigt hatte, hat sich Sky erneut die Übertragungsrechte gesichert.

Sky zeigt alle 380 Spiele der Premier League live als Einzelspiel oder in der Konferenz, dementsprechend wird auch das Topspiel des 21. Spieltags am heutigen Neujahrstag live beim Pay-TV-Sender zu sehen sein. Dazu bietet Sky seinen Kunden außerdem einen kostenlosen Live-Stream via Sky Go an. Zuvor zeigt Sky die übrigen Spiele zu den jeweiligen Anstoßzeiten in drei Konferenzschaltungen.

13.30 Uhr: Mittwochs-Konferenz Teil I mit Chelsea

16.00 Uhr: Mittwochs-Konferenz Teil II mit Leicester und Tottenham

18.30 Uhr: Mittwochs-Konferenz Teil III mit Manchester City

21.00 Uhr: Einzelspiel - FC Arsenal gegen Manchester United

FC Arsenal gegen Manchester United heute im Live-Ticker

Sofern Ihr kein Abonnement bei Sky habt, müsst Ihr dennoch nicht gänzlich auf Premier-League-Fußball am heutigen Mittwoch verzichten: Das Topspiel zwischen Arsenal und Manchester United wird auf SPOX im ausführlichen Live-Ticker begleitet. Hier geht's zum Live-Ticker.

Premier-League-Tabelle vor dem 21. Spieltag

Der FC Liverpool ist der Konkurrenz bereits enteilt und hat 18 seiner 19 Saisonspiele gewonnen. Der Vorsprung auf Platz zwei beträgt 13 Punkte.