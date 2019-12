Premier League, Boxing Day: Spiele, Termine, TV

Am 26. Dezember wird in der Premier League traditionell gespielt: Am "Boxing Day" sind fast alle Spitzenteams im Einsatz, darunter der FC Liverpool. Jürgen Klopp muss mit seinem Team gegen Leicester City ran. Welche Partien am Boxing Day auf dem Programm stehen und wo Ihr die Spiele sehen könnt, verraten wir Euch bei SPOX.

Der Ursprung des "Geschenkschachtel-Tages" ist nicht ganz klar. Es soll bereits im antiken Rom einen Tag im Dezember gegeben haben, an dem Sklaven und ihre Herren die Rollen tauschten. Später entstand daraus wohl die Tradition, dass Bedienstete von ihren Arbeitgebern am 26. Dezember Geschenke bekamen.

Heutzutage ist der Boxing Day unter anderem in Großbritannien, Australien, Kanada, Neuseeland und Südafrika Tradition, vor allem jedoch als verkaufsoffener Tag und Termin für große Sportwettkämpfe.

Boxing Day in der Premier League: Termine

Insgesamt neun Partien werden am Donnerstag ausgetragen, lediglich Titelverteidiger Manchester City und die Wolverhampton Wanderers greifen erst am 27. Dezember ein.

Den Anfang machen die Tottenham Hotspur gegen Brighton and Hove Albion, anschließend stehen um 16 Uhr sechs gleichzeitige Partien an. Am Abend spielt Manchester United daheim gegen Newcastle, zum Abschluss des Tages gibt es das Spitzenspiel zwischen Leicester City und dem FC Liverpool

Premier League: Der 19. Spieltag im Überblick

26. Dezember Anpfiff Begegnung 13.30 Uhr Tottenham - Brighton 16.00 Uhr Bournemouth - Arsenal 16.00 Uhr Sheffield United - Watford FC 16.00 Uhr Chelsea - Southampton 16.00 Uhr Aston Villa - Norwich City 16.00 Uhr Crystal Palace - West Ham 16.00 Uhr Everton - Burnley 18.30 Uhr ManUnited - Newcastle 21.00 Uhr Leicester - Liverpool 27 Dezember Anpfiff Begegnung 20.45 Uhr Wolverhampton - ManCity

Boxing Day im TV und Livestream

Alle Spiele des Boxing Day werden auf Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partien ab 16 Uhr in einer großen Konferenz, die restlichen drei Spiele davor und danach in voller Länge einzeln.

Auch im Stream laufen die Partien, Ihr könnt wählen zwischen SkyGo (für TV-Abo-Kunden per App abrufbar) und SkyTicket (monatlich kündbar).

Der Boxing Day im Liveticker

Auch SPOX ist am 26. Dezember per Liveticker dabei: Es gibt zu allen neun Spielen jeweils einen Einzelticker. Zur Übersicht aller unserer Liveticker geht es hier entlang. Viel Spaß!

