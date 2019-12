Premier League: FC Arsenal gegen FC Chelsea heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 20. Spieltag der Premier League steht ein Londoner Stadtderby auf dem Programm. Der FC Arsenal empfängt den FC Chelsea. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Arsenal - Chelsea: Anstoß, Spielort, Schiedsrichter

Das Spiel findet in der Heimstätte des FC Arsenal, dem Emirates Stadium, statt. Das 2006 eröffnete Stadion bietet Platz für insgesamt 60.260 Zuschauer. Anstoß der Partie ist um 15 Uhr.

Das Spiel wird vom englischen FIFA-Schiedsrichter Craig Pawson geleitet.

FC Arsenal - FC Chelsea: Das Spiel heute live im TV und Livestream

Die Premier League wird in dieser Saison vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Um 14.30 Uhr beginnt Sky bereits mit den Vorberichten zum Spiel. Kommentiert wird das Spiel von Florian Schmidt-Sommerfeld, als Experte steht ihm Ex-Nationaltorhüter Rene Adler zur Seite.

Neben der klassischen TV-Übertragung bietet Sky auch einen Livestream via SkyGo an. Falls Ihr kein Kunde von Sky seid, könnt Ihr Euch via SkyTicket einen Tagespass zulegen, um so das Londoner Stadtderby sehen zu können.

Arsenal - Chelsea: Die Premier League im SPOX-Liveticker

SPOX bietet zum Londoner Stadtderby einen Liveticker an. So verpasst Ihr kein Highlight aus dem Emirates Stadium.

Arsenal - Chelsea: Voraussichtliche Aufstellungen

Folgende Startaufstellungen könnten Mikel Arteta, der sein Heimdebüt als Arsenal-Coach gibt, und Frank Lampard auf den Rasen schicken:

FC Arsenal: Leno - Maitland-Niles, Chambers, David Luiz, Saka - Guendouzi, Xhaka - Pepe, Özil, Lacazette - Aubameyang

Leno - Maitland-Niles, Chambers, David Luiz, Saka - Guendouzi, Xhaka - Pepe, Özil, Lacazette - Aubameyang FC Chelsea: Kepa - Rüdiger, Zouma, Tomori - Azpilicueta, Kante, Kovacic, Alonso - Willian, Mount - Abraham

Arsenal - Chelsea: Die letzten Spiele

In insgesamt 110 Pflichtspielen zwischen den beiden Vereinen haben die Gunners mit 41 Siegen die Nase aktuell vorn. Die Blues konnten nur 38-mal gegen den Rivalen aus dem Norden Londons gewinnen. Zuletzt trafen die beiden Teams im Finale der Europa League aufeinander, damals gewann der FC Chelsea mit 4:1.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 29.5.2019 Europa League FC Chelsea FC Arsenal 4:1 19.1.2019 Premier League FC Arsenal FC Chelsea 2:0 18.8.2018 Premier League FC Chelsea FC Arsenal 3:2 24.1.2018 Carabao Cup FC Arsenal FC Chelsea 2:1 10.1.2018 Carabao Cup FC Chelsea FC Arsenal 0:0

Premier League: Die Tabelle vor dem 20. Spieltag

Mit einem Sieg könnte der FC Arsenal bis auf fünf Punkte an den FC Chelsea, und damit auch an die Champions-League-Plätze, rankommen.